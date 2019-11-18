Разбросали мясо с иглами по ул. Связистов живодеры в Новосибирске

Фотографиями страшной находки поделилась жительница Новосибирска Анастасия Нагорная на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куски мяса с огромными иглами она обнаружила у дома на улице Связистов, 3/1. По ее мнению, местные жители таким образом решили бороться с бродячими собаками.
— Сейчас еду к ветеринару на операцию! Заявление написано! — сообщила женщина в соцсети «ВКонтакте».
Многие пользователи социальной сети, комментируя сообщение о кусках мяса, отмечали, что неплохо бы расправиться с живодерами таким же способом.
но отсутствие борьбы с бездомными собаками порой толкает жителей на крайние меры