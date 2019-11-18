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Разбросали мясо с иглами по ул. Связистов живодеры в Новосибирске

15:30 18.11.2019 Фото: Со стараницы Анастасии нагорной во Вконтакте
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Анастасия Нагорная на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложила фото мяса: «Сейчас еду к ветеринару на операцию! Заявление написано!».

Разбросали мясо с иглами по ул. Связистов живодеры в Новосибирске
Сибирячка обратилась с заявлением в полицию

Фотографиями страшной находки поделилась жительница Новосибирска Анастасия Нагорная на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куски мяса с огромными иглами она обнаружила у дома на улице Связистов, 3/1. По ее мнению, местные жители таким образом решили бороться с бродячими собаками.

— Сейчас еду к ветеринару на операцию! Заявление написано! — сообщила женщина в соцсети «ВКонтакте».

Многие пользователи социальной сети, комментируя сообщение о кусках мяса, отмечали, что неплохо бы расправиться с живодерами таким же способом.

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От редакции

Зачем так делать?

Аноним, 18 ноября 2019 16:57
это конечно негуманно.
но отсутствие борьбы с бездомными собаками порой толкает жителей на крайние меры
Т., 18 ноября 2019 17:54
Какие крайние меры?! В задницу иголки засунуть этим нелюдям! Пусть лучше собирали собак и гуманно усыпляли, если никто брать не хочет. От этих живодеров страдают и свои животные, а уличные тем более!
Аноним, 18 ноября 2019 17:33
Пару месяцев назад у нас в Бердске также разбросали мясо, но не для бродячих животных, а целенаправленно за забор, во двор кидали! Некоторые наши соседи нашли такие "сюрпризы" утром. Так что для живодеров - это не борьба с бездомными животными, а просто "развлечение", заявление также написали, но что толку от этого.

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