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Огромные клубки ветоши забили канализацию на глубине 11 метров по ул. Зеленая Роща в Бердске

16:28 18.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Руководитель КБУ знает, откуда могла попасть ветошь в канализационные сети. Предприятие примет необходимое техрешение.

Огромные клубки ветоши забили канализацию на глубине 11 метров по ул. Зеленая Роща в Бердске
КБУ известно, откуда попала ветошь в канализацию

На прошлой неделе устраняли канализационный подпор на ул. Зеленая роща в районе БЭМЗа сотрудники Комбината бытовых услуг Бердска.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, подпор устраняли в канализационном колодце на глубине 11 метров.

В очередной раз рабочие достали большие мотки ветоши, это уже слишком серьезные проблемы, требующие больших затрат, доложил Воспанчук.

— Вы можете предположить, откуда взялась ветошь? — спросил Воспанчука мэр Бердска Евгений Шестернин.

Мэр получил утвердительный ответ и предложил провести технические мероприятия, поставить уловитель, применить кошки. Нужно добраться до закрытого предприятия, которое пользуется канализацией, подчеркнул Шестернин.

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От редакции

В вашем доме случаются подпоры?

Аноним, 18 ноября 2019 14:44
что это за "закрытое предприятие"? Не БЭМЗ ли?
Аноним, 18 ноября 2019 18:28
Случаются,сосед с пятого этажа делал ремонт и сбрасывал всё подряд в унитаз ,позже узнал много нового о себе от соседей первого этажа.

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