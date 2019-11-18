Огромные клубки ветоши забили канализацию на глубине 11 метров по ул. Зеленая Роща в Бердске

На прошлой неделе устраняли канализационный подпор на ул. Зеленая роща в районе БЭМЗа сотрудники Комбината бытовых услуг Бердска.
По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, подпор устраняли в канализационном колодце на глубине 11 метров.
В очередной раз рабочие достали большие мотки ветоши, это уже слишком серьезные проблемы, требующие больших затрат, доложил Воспанчук.
— Вы можете предположить, откуда взялась ветошь? — спросил Воспанчука мэр Бердска Евгений Шестернин.
Мэр получил утвердительный ответ и предложил провести технические мероприятия, поставить уловитель, применить кошки. Нужно добраться до закрытого предприятия, которое пользуется канализацией, подчеркнул Шестернин.