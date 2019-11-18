Задушил 11-месячного младенца сожитель матери ребенка в Алтайском крае

Мужчина систематически применял в отношении матери малыша физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. Суд присяжных вынес свой вердикт.

В Алтайском крае присяжные заседатели вынесли вердикт по делу об убийстве ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта 31-летнему жителю Каменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием и судом присяжных установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающим снисхождения. В ближайшее время судом ему будет назначено наказание.

Источник: Следком