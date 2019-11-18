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Здоровье / Общество

Как понять есть ли глисты у человека?

15:21 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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Какие признаки выдадут появление «новобранцев» в организме и дадут повод для внепланового посещения врача и медлаборатории? Названы 6 симптомов организма, сопровождающих обладателя гельминтов.

Как понять есть ли глисты у человека?
Признаки, указывающие на наличие глистов в организме

Гельминтоз — распространенная проблема.

Мало кто заморачивается проверками своего организма на заражение гельминтами, и уж тем более не каждый принимает меры по борьбе с ними.

При этом, по словам семейного врача Марии Горелой, гельминты не безобидные «переселенцы», которые, как некоторые считают, просто «требуют сладкого и не дают набирать вес», а быстро размножающиеся вредители, нарушающие работу органов и систем на разных уровнях. Потому их присутствие часто приводит к нарушениям здоровья, в том числе, сбоям работы иммунитета, сердечно-сосудистым заболеваниям и т.д.

Какие признаки выдадут появление «новобранцев» в организме и дадут повод для внепланового посещения врача и медлаборатории.

Желудочные расстройства

Гельминты в первую очередь заселяют кишечник, потому первые признаки их присутствия будут исходить именно из системы ЖКТ. Так, периодически начинают беспокоить вздутия и рези в животе, подташнивания, диарея или запоры. Потому замечая за собой подобные периодические симптомы, не ищите отговорок – идите проверяться.

Боли в голове

В процессе жизнедеятельности гельминты выделяют токсины, которые заражают все вокруг. Первыми из-за интоксикации страдают сосуды и нервная система, и это проявляется периодическими головными болями и головокружениями, при которых таблетки не помогают облегчить состояние.

Слабость и утренняя усталость

Если при обычных нагрузках и нормальном сне вы стали чувствовать себя все более уставшим и разбитым, тоже есть повод сдать необходимые анализы на гельминтов. Дело в том, что из-за «новобранцев» в организме хуже усваиваются необходимые ему вещества (витамины, микро- и макроэлементы), из-за чего стремительно развивается дефицит витаминов и минералов. Это и приводит к состояниям, напоминающим межсезонный авитаминоз.

Внезапная аллергия

При появлении аллергических реакций (высыпания, отеки слизистых и пр.) на продукты, которые раньше «заходили» вам абсолютно нормально, так же есть повод грешить на заражение гельминтами. Так, эти создания в процессе активной жизнедеятельности заставляют ваш иммунитет работать на износ, от чего тот начинает воспринимать агрессивно все больше веществ и выделять к ним антитела, от чего и начинаются аллергические проявления.

Постоянные простуды

Как уже говорилось, гельминты, заселившие организм, отравляют его токсинами – продуктами своей жизнедеятельности. А это, в свою очередь, причиняет удар иммунитету. В результате тот становится все слабее и все чаще пропускает атаки вирусов и бактерий, особенно если вдобавок подвержен постоянным испытаниям перепадами температур и стрессами.

Зубная боль

Все те же токсины приводят еще и к избыточной чувствительности нервной системы. Это в дальнейшем приводит к бруксизму – ночным скрежетам зубами (случаются из-за спазма мышц челюсти при перенапряжения нервной системы). Из-за этого начинается истирание зубной эмали и развивается чувствительность зубов, сперва к холодным и горячим продуктам, потом к кислому и сладкому, а затем вовсе появляется постоянная ноющая боль без раздражителей.

Источник:HRONIKA.info

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