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Образование / Общество

Жизни нет: на Земле найдено место без признаков биологической жизни

15:33 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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Идея, согласно которой любая планета с жидкой водой на поверхности пригодна для жизни, ошибочна и наши исследования это наглядно показали. Самый низкий вулкан на планете, окруженный гидротермальными водоемами, является местом, где полностью отсутствует биологическая жизнь.

Жизни нет: на Земле найдено место без признаков биологической жизни

На северо-востоке Эфиопии вблизи вулкана Даллол полностью отсутствует биологическая жизнь

Ученые нашли на Земле место, где полностью отсгидротермальных водоемовутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий. Эта территория находится на северо-востоке Эфиопии вблизи вулкана Даллол.

«Различные формы жизни на нашей планете приспособились к выживанию в предельно суровых условиях. Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе», — прокомментировала Пюрификасьон Лопес-Гарсия, один из авторов исследования.

Постоянное наличие высокой температуры, кислотность и большая концентрация солей магния — предельно сложные для жизни условия. Последние особенно опасны для биологических организмов, так как могут разрушать мембранные оболочки клеток, вызывая их моментальную смерть.

Именно это, по словам Лопес-Гарсия, произошло в ряде гидротермальных водоемов, которые окружают необычный эфиопский вулкан Даллол. Это самый низкий вулкан на планете — он располагается на 48 метров ниже уровня моря. Исследователи взяли из этих водоемов пробы и проанализировали их, чтобы выяснить, есть ли там биологические организмы. Как оказалось, их там вообще нет.

«Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов, — подчеркнула Лопес-Гарсия. — Среда водоемов вокруг вулкана Даллол полностью лишена какой-либо жизни».

Однако если какая-то из трех упомянутых сред становится менее агрессивной, то в подобных водоемах сразу же появляются живые организмы. В первую очередь это археи — одноклеточные организмы, у которых нет ядра или мембранных органелл. При этом Лопес-Гарсия отметила, что исследователей удивило то разнообразие архей, которое содержали менее экстремальные по своим химическим и физическим характеристикам водоемы вблизи вулкана Даллол.

Мертвая вода

Работа ученых важна не только с точки зрения поисков самого непригодного для жизни участка поверхности планеты. Они также могут быть интересны для специалистов, которые ищут инопланетную жизнь. Согласно общепринятому подходу, если на каком-то небесном теле ученые нашли следы воды, то можно предполагать, что на нем существует или существовала жизнь.

«Это не так, — отметила Лопес-Гарсия. — Идея, согласно которой любая планета с жидкой водой на поверхности пригодна для жизни, ошибочна и наши исследования это наглядно показали». По ее словам, полностью лишенные жизни водоемы у вулкана Даллол в Эфиопии говорят о том, что существует «мертвая» вода, где известная нам биологическая жизнь невозможна.

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