Михаил рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.



Владелец толстого кота Виктор Галин стал акционером Аэрофлота Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе «Аэрофлота», предложили стать акционером авиакомпании.

«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, и я решил его принять», — рассказал Галин РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что Виктор немного устал от внимания. Однако, по мнению Галина, вся шумиха вокруг этой истории может «вырасти» до решения важных вопросов, поскольку «в стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться».

«У нас существует практика крупных организаций-монополистов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис… <…> В 2017 году регулятором были отменены правила, общие для всех перевозчиков (по провозу до восьми килограммов. — Прим. ред.). Авиаперевозчики получили право установить свои нормы. Например, UTair, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, — они сделали десять килограммов провоза. То есть этот вес в десять килограммов (который был у Виктора вместе с переноской. — Прим. ред.) возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам», — сказал молодой человек.

В начале ноября Михаил Галин рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.

Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил «Аэрофлот» вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Сам хозяин Виктора обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность. В беседе с РИА Новости он отметил, что такое решение проблемы было бы верным.

Источник: РИА Новости