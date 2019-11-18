Владелец толстого кота Виктор Галин стал акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе «Аэрофлота», предложили стать акционером авиакомпании.
«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, и я решил его принять», — рассказал Галин РИА Новости.
Собеседник агентства также отметил, что Виктор немного устал от внимания. Однако, по мнению Галина, вся шумиха вокруг этой истории может «вырасти» до решения важных вопросов, поскольку «в стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться».
«У нас существует практика крупных организаций-монополистов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис… <…> В 2017 году регулятором были отменены правила, общие для всех перевозчиков (по провозу до восьми килограммов. — Прим. ред.). Авиаперевозчики получили право установить свои нормы. Например, UTair, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, — они сделали десять килограммов провоза. То есть этот вес в десять килограммов (который был у Виктора вместе с переноской. — Прим. ред.) возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам», — сказал молодой человек.
В начале ноября Михаил Галин рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.
Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.
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#ямыжирныйкот ⠀ Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. ⠀ Дело в том, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж. Подмена прошла успешно и счастливый котэ и его хозяин отправились во Владивосток 1 классом. ⠀ Все бы так и остались счастливыми, если бы хозяин не решил опубликовать пост в Инстаграм с подробностями обмана🙃 Аэрофлот отреагировал мгновенно😏 ⠀ Слышали эту историю? Что думаете? #яМыТолстыйКот #aeroflot #аэрофлот #БроНеБагаж
История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил «Аэрофлот» вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.
Сам хозяин Виктора обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность. В беседе с РИА Новости он отметил, что такое решение проблемы было бы верным.
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Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных Пассажиры могут брать в салон самолёта домашних животных, однако Аэрофлот рекомендует сначала ознакомиться с правилами, 13 ноября сообщает пресс-служба компании, комментируя инцидент с пассажиром Михаилом Галиным и его котом Виктором, которого из-за веса не пустили на борт. Общие правила, которых придерживаются все перевозчики, требуют от пассажиров заранее уведомить компанию о намерении провезти животное с собой— не менее, чем за 48 часов до вылета. Это можно сделать, обратившись в офис, контактный центр авиакомпании или же при оформлении билета на сайте. Компания может отказать в перевозке, если заявка не была подана заранее. Также взять с собой не получится питомца, если квоты на перевозку животных на данном рейсе уже выбраны (например, S7 позволяет на одном рейсе провозить в багаже всего трех животных, в салоне— двух), если в самолете необогреваемый багажный отсек или же существуют ограничения на провоз данной породы и типа животного. Обязательно прохождение ветконтроля в аэропорту вылета. Чтобы успеть пройти все процедуры, пассажирам с животными рекомендуется прибыть в аэропорт заблаговременно— за два-три часа до вылета. Напомним, пассажир Аэрофлота Михаил Галин, участник программы лояльности, рассказал на своей странице в Facebook, как он путешествовал с котом Виктором. На стойке регистрации на рейс сотрудница обратила внимание на пышные формы кота и заставила взвесить его. Вес был 10,7 кг, а по нормам Аэрофлота вес животного с переноской должен быть 8 кг. Михаил сдал билет и отправился домой, а в соцсетях попросил откликнуться и найти похожего кота с меньшей массой тела. Он взял псевдо-Виктора и едет в аэропорт где получает необходимые проездные документы. Позже меняет кота на своего Виктора и отправляется в путь. Его историю увидели сотрудники Аэрофлота и вердикт был суров — наказать! Его лишили карты участника Аэрофлот-бонус и всех накопленных милей, их у Михаила было 370 тыс. (ИА КВ) #бронебагаж #викторлетай #popravupress #новости #новостиспб #аэрофлот
Источник: РИА Новости