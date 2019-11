Владелец толстого кота Виктор Галин стал акционером «Аэрофлота»

View this post on Instagram

#ямыжирныйкот ⠀ Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. ⠀ Дело в том, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж. Подмена прошла успешно и счастливый котэ и его хозяин отправились во Владивосток 1 классом. ⠀ Все бы так и остались счастливыми, если бы хозяин не решил опубликовать пост в Инстаграм с подробностями обмана🙃 Аэрофлот отреагировал мгновенно😏 ⠀ Слышали эту историю? Что думаете? #яМыТолстыйКот #aeroflot #аэрофлот #БроНеБагаж