«Мальчик» с грустными глазами прикован к 2-метровой цепи на даче в Бердске

Хозяева приезжают раз в два дня. Все общение с ласковой животинкой сводится к кормежке. Песик ждет нового хозяина, для которого он станет лучшим другом.

Песик с невероятно печальным взглядом живет на даче один

— Я не могу смотреть ему в глаза, они такие грустные, что самой плакать хочется. Бедный «мальчик» остался один на даче. Весь его мир — это будка и двухметровая цепь. И радость от приезда хозяйки, которая может его навещать только раз в два дня, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Надежда.

Пару месяцев назад Надежда, гулявшая в садовом обществе со своей собачонкой, взятой в приюте, увидела через забор лохматую мордашку. «Цепной» пес вел себя очень миролюбиво и даже помахивал от радости хвостиком, видимо, узнавал, когда она его навещала при очередной прогулке. Бердчанка узнала от соседей, что хозяева привозят еду для пса раз в два дня. Все остальное время он находится один.

Наступили морозы. При очередной прогулке, подходя к знакомой даче, Надежда услышала, как песик подскуливает. Заглянула через забор и увидела целую миску еды. Замерзшей. Она пошла на свою дачу и сварила своему новоявленному питомцу еды. Принесла, выдолбила замерзший корм и налила свежего. Дождалась, пока песик насытится. Так и ходила через день. Однажды застала на даче хозяйку собачки. Видела, как та вышла из автомобиля и пес, насколько позволяла цепь, бросился ей радостно навстречу. Молодая женщина вылила ему еду в чашку и пошла обратно к машине.

Чтобы не произошли неприятности из-за проникновения на чужую территорию, Надежда обратилась к хозяйке пса с просьбой навещать его и кормить. Конечно, спросила, не хочет ли она отдать собаку в добрые руки. Ведь на даче ему не сладко. Молодая женщина призналась, что сама об этом думала, да только кому он нужен. Она разрешила Надежде навещать собаку.

Первым делом бердчанка утеплила новому питомцу будку. Купила сено, рубероид. Ходит его кормить и сидит рядом с ним, пока от холода не заболят ноги.

— Я бы взяла его домой, но живу в квартире. Ищу для него новых хозяев. Но пока безуспешно. Если кто-то согласится взять песика к себе домой, помогу с перевозкой и питанием. Нужно пристроить его, как можно быстрее. Он может не пережить студеных морозов, — подчеркнула Надежда.

Если вы готовы взять ласкового пса в свой дом, звоните по тел.: 8-913-712-23-35 (Надежда).