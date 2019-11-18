Уничтожил кофейню на остановке автомобиль Renault в Бердске
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Уничтожил кофейню на остановке автомобиль Renault в Бердске

3:51:3111/18/2019
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Инцидент произошёл сегодня, 18 ноября, на остановке общественного транспорта «ДК Родина» и обошёлся, к счастью, без пострадавших.

Сразу после аварии автолюбитель, сидевший на рулём автомобиля «Renault SANDERO Stepway», объяснить толком произошедшее сайту «Свидетель» затруднился. Он двигался, как пояснил аварийный комиссар Анатолий Сироткин, по улице Красная Сибирь в сторону «Родины».

По непонятным пока причинам перед остановкой общественного транспорта машину внезапно занесло и перенаправило через полосу встречного движения прямым ходом на остановку общественного транспорта на другой стороне дороги. По пути потерявший управление автомобиль снёс дорожный знак, после чего «Рено» врезался в дверь ларька-кофейни, пристроенного к остановке. В результате дверь заведения оказалась разбитой вдребезги. Ларёк покорёжило из-за пробитой стены.

К счастью, именно ларёк, пристроенный к остановке, защитил от травм находящихся за ним пассажиров общественного транспорта, ожидавших свой автобус. Не пострадали и девушки-бариста, находившиеся в момент вероломного наезда на «боевом посту» у барной стойки.

Как рассказал сайту «Свидетель» Константин, арендатор заведения, ориентировочный ущерб от учинённого автопогрома с учётом уничтоженных 100 коктейлей, взломанной и разбитой двери и выбитого несущего косяка стены составит порядка 35 тысяч рублей.

— На полное восстановление уйдёт примерно 70 тысяч, — констатировал предприниматель.

Оформление этого дорожно-транспортного происшествия осуществил аварийный комиссар.

Напомним, что вчера из-за непонятного пока выезда на полосу встречного движения на трассе в Бердске один человек погиб, второй попал в реанимацию.

Источник: svidetel24.info

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