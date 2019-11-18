Почти 175 тысяч детей-сирот в России стоят в очереди на получение жилья

В большинстве субъектов дети-сироты от трех до пяти лет ожидают очередь на положенное жилье, в некоторых субъектах и до девяти лет.

174,5 тыс. детей-сирот в России стоят в очереди на получение жилья

Около 174,5 тыс. детей-сирот в России стоят в очереди на получение жилья, в большинстве субъектов РФ ожидание составляет от трех до пяти лет, в некоторых — до девяти лет. Такие данные привела директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина на пресс-конференции «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и постинтернатного сопровождения».

«В соответствие с законодательством дети-сироты имеют право на получение жилья сразу же по выпуску из детского дома в 18 лет. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что в большинстве субъектов от трех до пяти лет дети ожидают очередь, в некоторых субъектах и до девяти лет. На сегодняшний день у нас 174,5 тыс. молодых людей из числа детей-сирот, которым уже исполнилось 18 лет и которые имеют право на обеспечение жильем, они стоят в очереди в субъектах», — сообщила Терехина.

Она отметила, что правительством России принимаются меры для решения проблемы. Например, в 2019 году из федерального бюджета на это было выделено 7,5 млрд рублей, около 27 млрд рублей направили регионы.

Источник: ТАСС