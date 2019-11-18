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Потребовало в суде 2,1 млрд рублей от производителя «Союза» Минобороны

17:30 18.11.2019 Фото: pixabay.com
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Иск подан в отношении самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Заместитель генконструктора Сергей Волков заявил, что «Союзы» планируется использовать для запусков космических аппаратов как минимум до 2066 года.

Потребовало в суде 2,1 млрд рублей от производителя Союза Минобороны
Минобороны потребовало в суде 2,1 миллиарда рублей от производителя «Союза»

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс», производящего ракеты-носители семейства «Союз».
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 15 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

Первый пуск ракеты семейства «Союз» был осуществлен в 1966 году. В настоящее время из этого семейства в эксплуатации находятся ракеты «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б». Их пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.

Заместитель генерального конструктора по средствам выведения входящего в «Роскосмос» РКЦ «Прогресс» Сергей Волков в сентябре заявил, что «Союзы» планируется использовать для запусков космических аппаратов как минимум до 2066 года.

Источник: РИА Новости

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