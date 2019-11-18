Дайте сходить в туалет: Из-за скандальной соседки продает комнату старушка Татьяна Катышева в общежитии Бердска

Не пускает в туалет Татьяну Ивановну соседка Лариса. У бабушки на нервной почве начались проблемы с сердцем. Сын не выдержал и выломал замок на секции. По закону старушка может обратиться в суд.

Старушке в Бердске не дают сходить в туалет соседи по общежитию

Продает комнату в общежитии бабушка Татьяна Катышева, где ей не дает сходить в туалет соседка Лариса. Старушка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решила просто избавиться от такого проблемного жилья, чем ходить по судам. Напомним, в общежитии на К, Маркса №62 регулярно гремели скандалы. Женщина не вложилась 2,5 тыс. рублей на ремонт в секции и стала ходить в другую. Это не понравилось соседке Ларисе и та стала ее не пускать. Прокурор Бердска Роман Сивак сказал «Курьер. Среда. Бердск», что это нарушение прав человека и бабушка может обратиться в суд.

— Я решила просто продать эту комнату. Не хочу судов. Написала объявление. Пока никто не покупает, — рассказала Татьяна Ивановна 18 ноября.

По словам старушки женщина оскорбляла и унижала ее. На фоне скандалов у нее начались проблемы с сердцем. После долгих разбирательств ее сын не выдержал и вырвал замок на секции. Также напомним, что Татьяна Катышева писала заявление в полицию. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области уточнили «Курьер. Среда. Бердск» обещали уточнить информацию в ближайшее время.

Также Татьяна Катышева рассказала, что после работы участкового и публикации «Курьер. Среда. Бердск» соседка Лариса стала вести себя намного спокойнее. Возможно, что Татьяне Ивановне удастся продать комнату и просто забыть эту неприятную историю. Читайте подробности в ближайшее время.