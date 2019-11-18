С ножевыми порезами обратился в медсанчасть после разбойного нападения бердчанин
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С ножевыми порезами обратился в медсанчасть после разбойного нападения бердчанин

4:32:5011/18/2019
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Стали известны подробности разбойного нападения, совершённого в ночь на 17 ноября в одном из частных домов на улице Маяковского.

Подозреваемый вместе с потерпевшим находились в гостях у своего общего знакомого, где благополучно выпивали. В какой-то момент гостю из Новосибирска понадобились деньги, и он, не долго думая, взял нож и потребовал их от собутыльника. Под угрозой холодного оружия бердчанин опустошил своё портмоне, отдав пять тысяч рублей малознакомому собутыльнику. Однако избежать мелких порезов от ножа пострадавшему не удалось.

Бердчанин, как рассказала следователь Следственного отдела бердской полиции Мария Рыковская, обратился не только с ранами в медсанчасть, но и с заявлением в полицию. Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками уголовного розыска в этот же день в Новосибирске.

Как рассказала Мария Юрьевна, им оказался 29-летний новосибирец, который был ранее судим: из мест лишения свободы он вышел семь месяцев назад и с этого времени нигде не работал. Возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой, совершённый с применением оружия).

Источник: svidetel24.info

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