Запретят использовать жилые помещения для временного размещения и пребывания там постояльцев

Группа депутатов, представляющих все фракции, во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым в пятницу внесла законопроект, призванный не допустить использования жилых помещений для временного размещения и пребывания там постояльцев. Текст опубликован в думской электронной базе.

В феврале 2018 года в силу вступили поправки в закон об основах туристической деятельности и Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, предусматривают классификацию объектов индустрии, но при этом никак не касаются квартир, сдаваемых в аренду по договору. В законе были прописаны такие понятия, как «гостиница», «гостиничные услуги», а также «средство размещения».

Под последним подразумеваются объекты как жилого, так и нежилого фонда. В пояснительных материалах авторы отмечают, что такая норма «позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству». Согласно действующим правилам, любые гостиничные услуги или услугу по размещению могут оказываться только в помещениях, не входящих в жилой фонд.

«Законопроектом предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты предлагают в законе о туристической деятельности уточнить, что общежития не могут считаться «средством размещения», так как согласно Жилищному кодексу относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.

Источнк: ТАСС