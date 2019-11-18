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Судят за гибель пассажирки в шторм капитана судна «Камелот» из Крыма

19:53 18.11.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС России.

Судят за гибель пассажирки в шторм капитана судна Камелот из Крыма
Судят за гибель пассажирки в шторм капитана судна «Камелот» из Крыма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца маломерного судна «Камелот», обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ), пишет сайт СК РФ.

Установлено, что 5 сентября текущего года судовладелец, управляя маломерным прогулочным судном «Камелот», выдвинулся от поселка Новый Свет в направлении Коктебеля с находящимися на борту 13 туристами. При этом перед выходом в море судоводитель не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности во время прогулки, не обеспечил их нахождение в застегнутых спасательных жилетах. Около часа дня судно, находясь в двух километрах от поселка Прибрежное, попало в шторм и затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега без надетых и застегнутых на них спасательных жилетов. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС России. Еще одна туристка в возрасте 59 лет, оказавшаяся после затопления в открытом море, пропала. Спустя сутки ее тело было извлечено из воды близ поселка Солнечная долина города Судак.

В рамках расследования уголовного дела был проведен весь необходимый объем следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств произошедшего.

По ходатайству следствия судом владельцу судна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.

Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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