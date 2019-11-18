В момент возгорания в доме находилась 30-летняя женщина и ее двое малолетних детей, четырех лет и одного года, которые погибли.

Сгорели заживо: мать и двое маленьких детей погибли на пожаре в Болотном

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает сайт СК РФ по НСО.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года около 7 часов утра произошло возгорание внутри дома, расположенного в городе Болотном Новосибирской области. В момент возгорания в доме находилась 30-летняя женщина и ее двое малолетних детей, четырех лет и одного года, которые погибли.На место происшествия в короткие сроки прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, которые приступили к выполнению неотложных следственных действий.

Следователем уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.