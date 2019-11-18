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Пять дней без горячей воды останутся жители ул.Ленина, Лелюха и Комсомольская в Бердске

20:41 18.11.2019 Фото: Pixabay
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Не повезло жителям — ул.Комсомольская, 26,28,28а,32,ул.Лелюха, 13,15,ул.Ленина, 33,д/сад № 27) с 8:30ч. 25.11.2019 года до 16:00ч. 29.11.2019 года.

Пять дней без горячей воды останутся жители ул.Ленина, Лелюха и Комсомольская в Бердске
О проведении плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-7

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-7, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Комсомольская, 26,28,28а,32,ул.Лелюха, 13,15,ул.Ленина, 33,д/сад № 27) с 8:30ч. 25.11.2019 года до 16:00ч. 29.11.2019 года.

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