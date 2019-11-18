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Какой забор можно использовать для дачного участка

22:28 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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При строительстве заборов следует руководствоваться определенными санитарно-нормативными требованиями, чтобы потом, при недовольстве соседей, не пришлось переделывать возведенное ограждение.

Какой забор можно использовать для дачного участка
Чем можно и чем нельзя огораживать дачный участок

Рекомендации по возведению ограждений на дачном участке приводятся в строительных нормах и правилах СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения». При установке забора важно соблюдать минимальное количество тени, а материал, из которого изготавливается изгородь, правилами не регламентируется. В соответствии с нормами, собственник сам может выбирать материал для забора, главное — соблюсти необходимое расстояние и высоту ограждения.

«Глухое» ограждение разрешается ставить со стороны улиц и проездов. Однако, согласно п. 6.2 СНиП 30-02-97, забор между соседними участками должен быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории. Установить глухой забор там можно только по письменному согласованию с соседями.

Из каких материалов можно возводить ограждение?

По словам адвоката Максима Попова, есть некие требования к ограждению на уровне СНиПов, но в них нет ограничений по использованию каких-либо материалов. При этом существуют несколько типов регулирования, которые предусматривают особенности возведения ограждений. «Во-первых, в правилах землепользования и застройки муниципальных образований иногда могут содержаться и требования к внешнему виду ограждений. Плюс некие ограничения могут быть прописаны в правилах благоустройства территории. Поэтому если на федеральном уровне этого нет, то вполне возможно, что ограничения могут быть прописаны на местном уровне. И третий уровень регулирования может встречаться в коттеджных поселках, где существуют свои внутренние правила ограждения территории или вообще запрет на какие-либо заборы. Или же свои требования к высоте, прозрачности и т. д. Но подобные ограничения бывают редко, только в элитных поселках, где собственники хотят создать единый стиль», — говорит Попов.

Внешнее ограждение может быть из профнастила, кирпича, бетона и т. д. Самыми популярными видами строительных материалов в этом случае обычно являются дерево, кирпич и металл. Согласно правилам, обязательным условием при возведении забора является обустройство ворот или калитки для проезда и прохода на огражденную территорию. Если вход предусмотрен со стороны улицы, то калитка и ворота при дистанции от них до тротуара менее 1,5 м должны открываться внутрь, чтобы не мешать пешеходам.

Какое расстояние и какую высоту необходимо соблюдать при возведении забора?

Согласно п. 6.7 СНиП 30-02-97, при строительстве заборов следует руководствоваться следующими санитарно-нормативными требованиями:

— расстояние между забором и коттеджем должно составлять не менее 3 м;

— расстояние между конструкцией забора и хозяйственными постройками (гараж, баня, сарай) должно быть не менее 1 м;

— расстояние между ограждением и хозяйственными пристройками должно составлять не менее 1 м. Соблюдать данное расстояние также нужно при строительстве туалетов и устройстве выгребных ям.

Высота забора между соседними участками не должна превышать 1,5 м в случае возведения глухого ограждения и 2 м в случае возведения так называемых прозрачных конструкций: забора из сетки-рабицы, металлических прутьев и пр.

Источник: АиФ

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