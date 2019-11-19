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Общество / Стиль жизни

Как избежать пищевых срывов в процессе похудения?

11:58 19.11.2019 Фото: pxhere.com
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Диетолог-нутрициолог Елена Бойко советует сначала выяснить, почему хочется сорваться, а потом уже начинать устранять причины срывов.

Как избежать пищевых срывов в процессе похудения?
Основные причины срывов во время похудения

Одними из главных причин того, что худеющий бросает диету, являются стресс, отсутствие режима питания и суровые ограничения в рационе.

Многие худеющие часто срываются и делают набеги на холодильник. Как избежать пищевых срывов рассказала диетолог-нутрициолог Елена Бойко.

Специалист рекомендует сначала выяснить, почему хочется сорваться, а потом уже начинать устранять причины срывов.

«Все спрашивают о последствиях, но мало кто работает с причинами. Первый и главный вопрос должен быть «Почему?» Почему я совершаю неконтролируемые набеги на холодильник? Почему ежедневно обещаю себе: «завтра точно в строй»?», — написала в соцсети эксперт.

По ее словам, причинами неконтролируемого «зажора» может быть однообразное питание, которое в скором времени надоест и худеющий отправится к холодильнику. В этом случает диетолог рекомендует выстроить разнообразную, полезную и вкусную систему питания.

Также причиной срыва является хаотичный прием пищи. «Когда утром не завтракаешь, а днем перехватываешь на бегу, вечером сложно удержаться от поглощения всего подряд», — поясняет специалист.

Бойко рекомендует питаться в строго определенное время.

Также, по словам эксперта, худеющему нужно время, чтобы у него выработались привычки есть здоровые продукты. Поэтому в первое время человеку не стоит садиться на суровую диету.

Причиной срыва может стать и стресс.

«На Катю накричал начальник, она заела стресс мороженым. Даша не успевает сдать проект, от нервов лопает конфеты. Ира устаёт за неделю, в выходные отдыхает с сериалом и шоколадкой. Неужто не заслужила?», — разъясняет диетолог.

Елена Бойко советует «работать с головой. Найти иные способы снять напряжение и расслабиться».

Источник: HRONIKA.info

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