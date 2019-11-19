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Бумажное или тканевое? Какие полотенца лучше использовать на кухне

11:32 19.11.2019 Фото: pxhere.com
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Как снизить риск развития микроорганизмов в кухонной зоне, расскажут эпидемиологи в статье.

Бумажное или тканевое? Какие полотенца лучше использовать на кухне
Какими полотенцами лучше пользоваться? Одноразовыми или же теми, которые можно постирать?

На кухне постоянно что-то проливается, нужно вытирать тарелки, ножи и ложки, поэтому полотенца, губки и салфетки — одни из самых востребованных предметов. Какими полотенцами лучше пользоваться? Одноразовыми или же теми, которые можно постирать?

Отвечает Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора:

— Мыло и моющие средства для посуды, конечно, обладают определённым бактерицидным действием. Но «убивают» они далеко не всех опасных микробов, которые легко переносятся на кухонное тканевое полотенце. И уже на полотенце влага обеспечивает им почти идеальные условия для размножения. Плесневые и дрожжевые грибки, условно патогенные микроорганизмы и даже возбудители опасных инфекций (стафилококки, ротавирусы, норовирусы, сальмонеллы, вирус гепатита А, вирусы гриппа и другие) прекрасно живут и размножаются на кухонных полотенцах из ткани. Причем их количество только увеличивается после каждого вытирания рук. Даже стирка и глажка не избавляют полностью такое полотенце от «непрошенных гостей». Все это подтверждают многочисленные исследования.

Поэтому эпидемиологи настоятельно рекомендуют использовать на кухне одноразовые бумажные полотенца. При этом варианте риск возможного инфицирования человека болезнетворными микроорганизмами полностью исключен.

Источник: АиФ

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