Все о лазерной эпиляции: Надолго ли эффект? Больно? Какие противопоказания?

Основные плюсы и минусы лазерной эпиляции

Если вам надоела бритва или воск и вы давно искали альтернативу, то пора рассмотреть такой метод, как лазерная эпиляция. Самые популярные вопросы, возникающие при выборе метода эпиляции.

1) Многие говорят, что лазером удалять волосы вредно. Так ли это? Насколько безопасна данная процедура?

Стереотипы никогда не появляются на пустом месте: лазерное оборудование прошлого имело свои недостатки. По мере эволюции технологий аппараты становились все более безопасными и уже не могли приводить к ожогам кожи в неумелых руках специалиста.

Вопросы безопасности процедуры до сих пор одни из самых популярных в нашем медицинском центре. Возникают, конечно, и совершенно нелепые. Например, спрашивают, не будет ли рака кожи после процедуры. Шанс его возникновения не выше, чем вероятность получить рак мозга после разговора по мобильному телефону.

На сегодняшний день все еще сильно распространены александритовые лазеры (предыдущего поколения): с ними выше риск получения ожога.Специалист, который работает с таким оборудованием, должен обладать очень высокой квалификацией и большим опытом.

В EPILAS мы используем современные диодные лазеры германского производства, навредить ими невозможно.

2) В чем преимущество лазерной эпиляции по сравнению с другими методами, например, с депиляцией воском?

Лазерная эпиляция обрела заслуженную популярность благодаря тому, что она объединила преимущества имеющихся способов эпиляции и лишилась их недостатков.

Восковая эпиляция — это всегда больно, она требует отращивая волос и, что самое неприятное, гарантированно приводит к образованию вросших волос, от удаления которых останутся пятна или шрамы. Итог: вы терпите боль, потом 1-3 недели ходите с гладкой кожей, затем 2 недели отращиваете волосы — и снова по кругу.

Лазерная эпиляция не требует отращивания, а пройденный курс безболезненных процедур позволяет забыть о растительности на годы!

3) В некоторых салонах все-таки просят волосы отращивать. Как правильно подготовиться к процедуре лазерной эпиляции?

Отращивать волосы перед процедурой лазерной эпиляции просят, как правило, те, кто использует либо старое оборудование, либо не позволюящее проводить процедуру быстро. Так врач может видеть, где волосы есть, и обратбатывать именно эти участки, что позволяет экономить значительную часть времени во время процедуры, а также помогает сберечь ресурс этого лазера (количество вспышек у них не является бесконечным, и все аппараты требуют регулярного и недешевого обслуживания).

Используемые нами аппараты имеют большую площадь вспышки, так называемое пятно лазера, и способны производить до 10 таких вспышек в секунду. Опытный врач может проэпилировать все тело всего за час. Более того, когда кожа гладко выбрита, значительно снижаются неприятные ощущения во время процедуры. Поэтому мы и просим наших клиентов все волосы перед процедурой удалить обычным станком: на любом участке тела, где проводится процедура, на лице тоже.

Придерживайтесь следующих правил:

Сбривайте волосы так, чтобы не образовывались порезы, на поврежденной или раздражённой коже применять лазер нельзя.

Не загорайте 2 недели до и после процедуры, даже если в другом салоне или медицинском центре вам пообещали, что можно сразу загорать и делать процедуру на свежий загар, мы не рекомендуем это пробовать на себе. Реакция кожи у всех различная

За 2-3 недели до начала курса лазерной эпиляции нужно перестать любым образом выдергивать волосы: во время процедуры фолликул должен быть здоров, и волос в нем должен присутствовать (хоть и сбритый на уровне кожи)

Перед приходом в медицинский центр не наносите на участки кожи, где будет проводиться процедура, никаких лосьонов и кремов.

Обязательно необходимо ознакомиться со списком противопоказаний, при которых процедуру проводить нельзя.

4) Правда или нет, что любые методы удаления волос приводят к их более активному росту в зоне удаления? Относится ли это к лазерной эпиляции?

Это один из самых нелепых мифов о борьбе с лишними волосами. На интенсивность роста волос и их количество влияет только ваш гормональный фон. Он может меняться в зависимости от жизненной ситуации. В период беременности и грудного вскармливая практически все женщины замечают, что волос становится больше. Это происходит как раз потому, что меняется гормональный фон, точно так же, как это происходит в период полового созревания.

Бритва, депиляционный крем, воск и даже лазер никак ваш гормональный фон изменить не могут.

5) Каковы побочные эффекты процедуры?

В процессе проведения процедуры на современном диодном лазере происходит легкий нагрев кожи, вы ощущаете небольшое тепло. В случае если процедура проводится компетентным специалистом и никаких противопоказаний к ее проведению нет, побочные эффекты полностью исключены.

Неопытный врач (или вообще не врач) на александритовом лазере может оставить на коже ожоги, и тогда волосы станут для вас уже не самой большой проблемой. Поэтому крайне важно ответственно подойти к выбору медицинского центра для проведения процедуры лазерной эпиляции.

6) Какие есть противопоказания к лазерной эпиляции? Можно ли проводить данную процедуру женщинам с серьезными гормональными нарушениями?

Гормональные нарушения не являются противопоказанием, но при этом эффективность процедуры лазерной эпиляции может быть неудовлетворительной. Удалённые волосяные фолликулы могут быстро восстанавливаться при сильном гормональном сбое. В таких случаях мы рекомендуем сначала обратиться к эндокринологу, попытаться устранить причину нарушений и только потом начинать курс эпиляции лазером. Кстати, при приёме сильнодействующих гормональных препаратов лазерная эпиляция не проводится.

Также данная процедура не подходит беременным и кормящим женщинам (испытания данной медицинской техники на них не проводились) и если вы страдаете от:

фотодерматита;

герпеса, псориаза или келоидных рубцов;

сахарного диабета;

различных онкологических или серьёзных вирусных заболеваний;

эпилепсии или повышенной светочувствительности;

лейкоза крови;

присутствуют множественные родинки или родимые пятна в зоне обработки.

Лазер также не может использоваться, если в предполагаемой зоне обработки у вас присутствует татуировка. При попадании света лазера на неё окрашивающий пигмент сильно нагревается. Это приводит к ожогу, а сама татуировка при этом блекнет.

7) Насколько безопасна лазерная эпиляция волос на лице?

Процедура абсолютно безопасна и может применяться на лице, но обязательным условием является 100% исключение вероятности попадания в глаза вспышек от лазера. Прямое попадание может вызвать ожог сетчатки глаза. Во время любой процедуры лазерной эпиляции, даже не на лице, клиент надевает специально разработанные глухие защитные очки.

Целесообразно ли делать эпиляцию перед отпуском в жарких странах?

В отличие от бритья или шугаринга лазер не удаляет волос моментально, он лишь запаивает питающий волосяной фолликул сосуд. Фолликул отмирает, и волос выпадает из него в течение 2 недель. При этом параллельно в активную фазу роста переходят другие, необработанные волосяные фолликулы, и из них начинают расти волосы. Лазерная эпиляция делается курсом, он занимает от 6 до 10 месяцев. Лишняя процедура перед отпуском не особо изменит вашу кожу, но добавит риск осложнений от продолжительного нахождения на активном солнце. Лучше сделать небольшую паузу на время отпуска и продолжить курс через 2 недели после возвращения: потери эффекта не будет.

9) Можно ли избавиться от нежелательных волос за одну процедуру?

Это мечта, наверное, всех наших клиентов. Мы специализируемся на эпиляции, и, если бы такой способ существовал, мы бы с радостью его предлагали в нашем медицинском центре.

Лазерная эпиляция, как и любая другая обещающая долговременный эффект, делается только курсом, так как все известные способы заключаются в воздействии на фолликул через растущий в нем волос. Видимые волосы — это всего 10-20% от всех существующих на коже фолликулов, они постоянно переходят из активной фазы роста в спящее состояние, сменяя друг друга. Этим курсом мы как раз и ставим задачу воздействовать на все просыпающиеся вновь и вновь фолликулы.

10) Если одной процедуры недостаточно, то целый курс лазерной эпиляции — это довольно долго и дорого?

Лазерная эпиляция уже давно перестала быть чем-то элитным и эксклюзивным, но все ещё во многих центрах, где эту процедуру проводят профессионально и на качественном оборудовании, она остаётся довольно дорогой. Даже одну процедуру может позволить далеко не каждый наш соотечественник.

11) Как ухаживать за кожей после эпиляции?

Никаких специальных мер после лазерной эпиляции применять не нужно. Сразу после процедуры вы можете наносить крема, косметику, пользоваться дезодорантом.

Что касается ограничений, то они все же есть: в течение 3 дней следует воздержаться от посещения бань и саун, продолжительно лежать в горячей ванне тоже не стоит, рекомендуется избегать любого перегрева кожи. И, как я уже упомянула выше, не загорать в течение 2 недель после процедуры (ни на солнце, ни в солярии).

12) Существует такое мнение, что зима — это лучшее время для курса лазерной эпиляции. Так ли это? И можно ли проводить данную процедуру летом?

У данной процедуры нет сезонности, ее можно начинать в любое время года. Городские жители редко летом целенаправленно загорают, а повседневное нахождение на солнце по дороге на работу и обратно домой не несет с собой угрозы получения осложнений в виде пигментации после процедуры.

Если вы никогда не делали лазерную эпиляцию и хотите закончить ее к лету, то ввиду продолжительности курса ее разумно начинать в начале зимы.

13) Сколько нужно процедур лазерной эпиляции для достижения максимального эффекта?

В 90% случаев для полного прекращения появления новых волос требуется 6-8 процедур. В остальных 10% (например, когда есть какие-то гормональные проблемы) может доходить до 10 и даже 14. Во время каждой процедуры удаляется до 10 до 20% от общего числа волосяных фолликулов: это только те, что находятся в активной фазе роста волоса. Интервал между процедурами составляет 3-5 недель. Делать чаще бессмысленно, реже можно, но вместе с этим сдвинется и день окончания курса процедур. Первые процедуры в курсе делаются, как правило, через 3 недели, интервал постепенно увеличивается к окончанию курса.

14) Как долго держится результат лазерной эпиляции? Можно ли избавиться от волос навсегда?

Способа избавления от волос навсегда не существует: волосяные фолликулы имеют свойство восстанавливаться. Сколько им требуется для этого времени, зависит в первую очередь от вашего гормонального фона: какой он сейчас и как может измениться «завтра». Мировая и наша практика показала продолжительность эффекта до 8 лет при условии проведения 1-2 поддерживающих процедур в год после окончания курса лазерной эпиляции.

15) Не возникнет ли после нескольких процедур лазерной эпиляции эффект щетины?

Щетина действительно возникает, но не от действия лазера, а от бритья, которое делается перед проведением процедуры. Сразу после процедуры волос не «испаряется», он так и остаётся под кожей и в течение 2 недель постепенно выталкивается и выпадает. В это время как раз и может ощущаться щетина. Особенно это может доставлять дискомфорт в начале курса процедур, когда волос все ещё очень много. К сожалению, это нужно просто перетерпеть или регулярно также сбривать: ничего страшного в этом нет, главное, не нужно выдергивать волосы.

16) Для всех ли типов кожи подходит лазерная эпиляция? Есть ли исключения?

Если процедура проводится с применением современных диодных лазеров, то да, эпиляцию можно проводить на коже абсолютно любого цвета и типа. Что касается лазеров предыдущего поколения (рубиновый, александритовый), то они могут быть применимы только на светлой коже, так как обладают другой длиной волны, которая нагревает не только пигмент в волосе, но и пигмент, окрашивающий кожу, что приводит к ожогам.

Сегодня врачи, работая с современным оборудованием, больше обращают внимание не на тип или оттенок кожи, а в целом на её состояние. Компетентный врач-дерматолог обязан перед проведением процедуры выявить противопоказания при их наличии (чаще всего они видны сразу при предварительном осмотре), а также в течение всей процедуры внимательно следить за реакцией кожи (и сразу процедуру прекратить, если что-то начинает идти не так).

17) Можно ли удалять волосы другими способами (например, воском, электрическим эпилятором и т. д.) между сеансами лазерной эпиляции?

К сожалению, нет. Если вы начали курс лазерной эпиляции, то во время него волосы можно только сбривать. Депиляционный крем использовать также не рекомендуется, так как он может истончать волос под кожей, что также значительно снизит эффективность воздействия лазера.

Что касается любых способов эпиляции, связанных с удалением волоса с корнем, то их применение сведет эффект от процедуры лазерной эпиляции на ноль, так как лазер воздействует на волосяной фолликул через сам волос, который в нем растёт. В волосе содержится пигмент меланин, который формирует цвет волоса и который под действием света лазера нагревается по всей своей длине до самого корня. От такого нагрева запаивается кровеносный сосуд, питающий фолликул, после чего тот отмирает. А если нет волоса, то и энергия до фолликула не дойдёт.

18) Чем отличаются александритовый лазер от диодного лазера? И какой лазер лучше использовать?

Диодный является самым современным на сегодняшний день, александритовый — это его предшественник. Появились они с разницей всего 5 лет и оба на сегодняшний день имеют армии своих поклонников. В случае если процедуру проводит высококвалифицированный специалист (лучше даже, если это врач-дерматолог), специально обученный для работы на лазерном оборудовании, и если сам лазер является качественным медицинским оборудованием, то и александритовый, и диодный лазер покажут одинаково хорошие результаты и курс процедур будет идентичным. Разница лишь в том, что процедура на александритовом лазере довольно болезненна и практически всегда требует применения обезболивающего крема, также на александритовом лазере велика вероятность получения ожога во время процедуры, так как свет с длиной волны 755 нм гораздо лучше поглощается кожным пигментом, из-за чего сама кожа сильно нагревается во время процедуры.

Те, кто раньше делал процедуру на александритовом лазере и пробует ее на диодном, часто думают, что процедура неэффективна, так как они практически ничего не чувствуют во время проведения: мозг на подсознательном уровне ассоциирует болевые ощущения с дальнейшей эффективностью.

Диод, помимо значительно сниженного риска ожога и возможности применения на коже любого оттенка, также может применяться для лечения акне, омоложения и отбеливания кожи. Мировые лидеры по производству лазерной медицинской техники добавляют эти функции в свои лазеры к базовой функции эпиляции и получаются так называемые «комбайны»: аппараты, на которых можно проводить целый ряд косметологических процедур. Подобное оборудование стоит очень дорого и встречается только в профессиональных медицинских центрах.

Источник: АиФ