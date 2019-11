Ведет к раку провоцирующее рубцевание кожи на ладонях заболевание

Заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском рака

Редкое кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, связали с повышенной вероятностью возникновения рака. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Недавно в больницу Сан-Паулу в Бразилии обратилась 73-летняя женщина, которая страдала из-за болезненных поражений на руках. В большинстве случаев редкий недуг проявляется без зуда и боли, а о наличии расстройства сигнализируют лишь складки или рубцы на ладонях, которые приводят к бархатистому виду и образованию углублений. Пациентка решила обратиться за помощью из-за ухудшения состояния, кашля и резкого похудения. Причины возникновения данного расстройства до сих пор неизвестны, но медики связывают его с наличием злокачественной опухоли в организме, которая диагностируется в 90% случаев. Компьютерная томография показала наличие рака легких пациентки, в связи с чем она прошла химиотерапию и лучевое лечение. Медики отмечают, что иногда избавление от основного недуга в виде онкологии может приводить к исчезновению странных рубцов на руках. Все 6 месяцев, проведенных под присмотром врачей, рак продолжал прогрессировать, в связи с чем было решено провести повторный курс химиотерапии. Иногда болезнь acanthosis palmaris подпадает под категорию кожных заболеваний, когда кожа темнеет из-за гиперпигментации, например, как у acanthosis nigricans, или утолщается, как при пальмоплантарной кератодерме. Ученые настаивают на полном обследовании на предмет новообразований при наличии данного недуга. В исследовании 1989 года медики пришли к выводу, что в 40% случаев эта редкая болезнь была симптомом недиагностированного рака.

Источник: dni24.com