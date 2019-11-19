«Ради женщин» сделал 31 декабря в 2019 году выходным губернатор Томска

Сергей Жвачкин: «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Сергей Жвачкин

Глава региона призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления также рассмотреть этот вариант.

Вторник, 31 декабря, станет последним рабочим днем в нынешнем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.

В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, однако в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.

Источник: РИА Новости