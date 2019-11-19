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«Ради женщин» сделал 31 декабря в 2019 году выходным губернатор Томска

11:45 19.11.2019 Фото: Валерий Доронин, пресс-служба администрации Томской области
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Сергей Жвачкин: «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Ради женщин сделал 31 декабря в 2019 году выходным губернатор Томска
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».
Сергей Жвачкин

Глава региона призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления также рассмотреть этот вариант.
Вторник, 31 декабря, станет последним рабочим днем в нынешнем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, однако в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кто еще хочет выходной 31 декабря?

Николай, 19 ноября 2019 12:24
Томский губернатор просто понимает, что 31 декабря по любому не рабочий день. До обеда поковыряются, после обеда оттопырятся, и пританцовывая идут домой добавлять.

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