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Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи в Новосибирской области

14:00 19.11.2019 Фото: pixabay.com
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Зимой чаще всего возгорания возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей, а также в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

Как обогреть дом и не устроить пожар из за печи в Новосибирской области
Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи

Увеличение количества пожаров в жилье наблюдается в Новосибирской области из-за наступивших морозов. В 2019 году сотрудники МЧС России ликвидировали 577 пожаров, возникших в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления – и это одна из самых распространенных причин возгораний в частных домах с начала текущего ноября.

Сотрудники МЧС России призывают жителей быть внимательнее к вопросам безопасности. Нужно следить за тем, чтобы печь, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, были без трещин, а дымовые трубы в пределах чердака — оштукатурены и побелены.

Зимой чаще всего возгорания возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей, а также в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Чтобы свести к минимуму риск пожара, рекомендовано топить печь два – три раза в день не более полутора часов и с перерывами, нежели один раз длительное время.

Не растапливайте печь бензином, керосином — их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени. У печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать для просушивания белье.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место. Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать детям следить за топящимися печами.

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101. Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов.

Источник: МЧС по НСО

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