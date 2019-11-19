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Замначальника отдела наркоконтроля и адвокат требовали с наркодилера 3 млн рублей в Москве

12:30 19.11.2019 Фото: pixabay.com
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Правоохранитель через посредника потребовал у привлекаемого по уголовному делу деньги за прекращение проверочных мероприятий. В дальнейшем сумма была снижена до 2 млн рублей. Все арестованы.

Замначальника отдела наркоконтроля и адвокат требовали с наркодилера 3 млн рублей в Москве
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области адвокату адвокатской палаты Московской области и заместителю начальника отдела наркоконтроля МУ МВД «Мытищинское» предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

По данным следствия, в ходе проверки лица на причастность к незаконному обороту наркотиков при отсутствии доказательств для его привлечения к уголовной ответственности заместитель начальника отдела наркоконтроля через установленного посредника потребовал у привлекаемого лица деньги в размере 3 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий. В дальнейшем сумма была снижена до 2 млн и предоставлен контакт адвоката для передачи ему денежных средств. В ходе нескольких встреч с адвокатом в мае 2019 года мужчина отдал ему требуемые деньги якобы для дальнейшей передачи сотрудникам МУ МВД «Мытищинское», после этого проверочные мероприятия в отношении него прекратились.

В настоящее проводятся допросы обвиняемых, осматриваются изъятые по уголовному делу предметы и документы, в том числе телефонные переписки, рабочие компьютеры. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: Следком

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