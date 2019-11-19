Стипендию до 28 тыс. рублей получит будущий студент из Бердска в университете МВД России

Кандидат, желающий поступить в филиал по очной форме, должен обратиться в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления необходимых документов в январе – марте 2020 года.

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Главное управление МВД России по Новосибирской области осуществляет отбор кандидатов на обучение по очной форме в Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России.

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России образован в 2016 году, является правопреемником традиций факультета № 7 Санкт-Петербургского университета МВД России и Северо-Западного института повышения квалификации Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Факультет № 7 образован 7 мая 2008 года, является правопреемником традиций Школы дружинников наружной охраны, созданной в Петрограде в 1918 году, затем — Санкт-Петербургской специальной средней школы милиции.

В настоящее время Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России является единственной в России образовательной организацией, осуществляющей подготовку специалистов для оперативно-поисковой службы.

Филиал расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул.Лесная, д.2.

Является федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования Министерства внутренних дел Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основе целевого приема осуществляет набор по направлению подготовки- 40.03.01.Юриспруденция, срок обучения – 4 года по очной форме.

Для обучения по очной форме в Филиал могут поступать граждане Российской Федерации, имеющие, либо получающие в год поступления в Филиал среднее общее (11 классов) или среднее профессиональной образование. Предельный возраст для поступления по очной форме – 25 лет.

Кандидат на обучение, желающий поступить в Филиал по очной форме, в январе – марте года поступления обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления необходимых документов.

Кандидаты на обучение по очной форме проходят профессиональный отбор, который проводится в 2 этапа.

Первый этап:

— предварительной медицинское освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в штатных военно-врачебных комиссиях;

— психодиагностическое обследование в центрах психологической диагностики;

— комплексное изучение кандидата.

По результатам медицинского освидетельствования определяется

годность кандидатов по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и обучению в образовательной организации МВД России. Требования к состоянию здоровья определены приказом МВД России от 02.04.2018 № 190 «О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах документации, необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов».

Поступающие в Филиал кандидаты на обучение в соответствии с указанным приказом должны иметь 1-2 группу предназначения.

Психодиагностическое обследование направлено на получение объективных данных о личностных качествах кандидата, необходимых для успешного обучения и последующей служебной деятельности в органах внутренних дел и индивидуальных особенностях проявлений его психики.

По результатам первого этапа профессионального отбора начальник комплектующего органа принимает решение о направлении кандидата на обучение в Филиал или об отказе в направлении.

В случае принятия начальником комплектующего органа решения о годности кандидата к обучению, формируются материалы изучения кандидата на обучение, которые в срок до 15 июня направляются органом внутренних дел в Филиал.

Кандидаты прибывают в Филиал в соответствии с расписанием вступительных испытаний, где проходят второй этап профессионального отбора. При себе необходимо иметь: оригинал и копию паспорта, оригинал и копию документа об образовании, приписное удостоверение или военный билет, документы, подтверждающие льготы (при наличии) и индивидуальные достижения.

Второй этап профессионального отбора, проводимый непосредственно в филиале, включает в себя:

— окончательное медицинское освидетельствование;

— тестирование в отношении наличия алкогольной, наркотической и иной токсической зависимости (тест-контроль проводится на платной основе);

— вступительные испытания (для кандидатов, не имеющих сертификата о сдаче ЕГЭ);

— дополнительные вступительные испытания.

Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, комплексное психодиагностическое обследование и тест-контроль, к вступительным испытаниям не допускаются.

Зачисление кандидатов на обучение проводится на основании результатов конкурса после прохождения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний.

При приеме на обучение на 2019 год Правилами приема был утвержден Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний:

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам (вступительные испытания по результатам ЕГЭ):

Обществознание (ЕГЭ) – 42,

Русский язык (ЕГЭ) – 40.

Дополнительные вступительные испытания:

Физическая подготовка (выполнение нормативов) – 39,

Русский язык (письменно) – 40.

Лица, зачисленные в филиал по целевому набору на очную форму обучения, назначаются на должность, обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, которое в зависимости от курса обучения составляет от 14 000 до 28 000 рублей.

Иногородние лица, зачисленные на учебу, обеспечиваются местами в общежитии.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, на период прохождения обучения в Филиале и последующего прохождения службы в органах внутренних дел, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Выпускники Филиала, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают диплом государственного образца, им присваивается специальное звание «лейтенант полиции» и они направляются в территориальные подразделения органов внутренних дел МВД России для прохождения службы.

В случае отчисления курсанта из Филиала по отрицательным основаниям, он увольняется из органов внутренних дел и возмещает стоимость обучения.

Приемная комиссия: (812) 595 50 89 Сайт: http://лоф.университет.мвд.рф/

Телефоны кадрового подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области по вопросам направления на обучение в Филиал:

8 923 106 57 25

(383) 232 79 53

(383) 232 72 78

Дополнительную информацию можно получить в Отделе МВД России по городу Бердску, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина, 35, т. 8 (38341) 3-22-92 и на сайтах образовательных организаций системы МВД России.