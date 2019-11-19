В несколько раз подорожает медкомиссия для водителей с 22 ноября в Бердске

По дорогостоящим анализам крови и мочи будут искать хронических алкоголиков и наркоманов. Платить будут сами граждане или их работодатели. Под проверку попадут абсолютно все: кто первый раз получает права, меняет или возвращает их после лишения.

Хронических алкоголиков и наркоманов будут искать по медкомиссии на права с 22 ноября

В несколько раз станет дороже медицинская комиссия и ужесточится обследование на алкоголь и наркотики в Бердске. С 22 ноября все, кто придут на водительскую медкомиссию, должны сделать тесты. Проверять будут тех, кто первый раз получает права, меняет или возвращает. В Новосибирской области это около 150 тысяч человек в год. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области на своем ресурсе.

Теперь нарколог отправит на анализы абсолютно всех водителей. Раньше на дополнительное обследование отправляли только тех, кто попадал под подозрение.

По данным пресс-службы минздрава региона, люди будут сами платить за обследование или их работодатель. Также процедура займет больше времени, так результат анализа готовится не один день.

Хронический алкоголизм выявит по крови специальный маркер. Наркотики будут искать в моче полосками индикаторами. Так можно обнаружить опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. Если экспресс-тест будет положительным, человека обследуют еще более детально.

Сколько конкретно будет стоить медкомиссия? Где и за какую цену будут сдавать анализы крови и мочи для комиссии на права? Сколько все это займет времени? Эти вопросы отправлены официальным запросом от «Курьер. Среда. Бердск» в министерство здравоохранения Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.