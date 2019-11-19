Газовая автозаправка «Газпрома» открыта впервые в Бердске

Ее производительность составляет 5,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность — около 300 единиц техники в сутки. Станция оборудована двумя заправочными колонками на 4 поста.

АГНКС «Газпром» в Бердске построена на 41-м километре Чуйского тракта

В Бердске в эксплуатацию введена новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпром». Это позволило увеличить количество газозаправочных объектов, располагающихся в открытом доступе в Новосибирской области до 5, сообщает ООО «Газпром газомоторное топливо».

АГНКС «Газпром» в Бердске построена на 41-м километре Чуйского тракта и рассчитана на заправку транспорта, следующего по маршруту Новосибирск – Барнаул. Ее производительность составляет 5,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность — около 300 единиц техники в сутки. Станция оборудована двумя заправочными колонками на 4 поста.

«За последние 3 года объем реализации природного газа в качестве моторного топлива в Новосибирской области увеличился в 3,5 раза: если за 9 месяцев 2017 года через газозаправочную сеть «Газпром» продано 3,8 млн куб. м природного газа, то за тот же период 2019 года этот показатель составил 13,3 млн куб. м. В планах компании ввод в эксплуатацию новой газозаправочной станции в Новосибирске, а также строительство еще одной АГНКС «Газпром» — в городе Искитим», — отметил главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Шалатонов.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость 1 км пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина.

В Новосибирской области в открытом доступе располагаются 5 АГНКС «Газпром»: четыре из них – в Новосибирске, одна – в Бердске.

Всего на территории России действуют 446 газозаправочных объектов, 317 из них принадлежат Группе «Газпром». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,2 млрд куб. м природного газа в год.