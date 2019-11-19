19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Газовая автозаправка «Газпрома» открыта впервые в Бердске

12:45 19.11.2019 Фото: ООО «Газпром газомоторное топливо»
1 1

Ее производительность составляет 5,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность — около 300 единиц техники в сутки. Станция оборудована двумя заправочными колонками на 4 поста.

Газовая автозаправка Газпрома открыта впервые в Бердске
АГНКС «Газпром» в Бердске построена на 41-м километре Чуйского тракта

В Бердске в эксплуатацию введена новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпром». Это позволило увеличить количество газозаправочных объектов, располагающихся в открытом доступе в Новосибирской области до 5, сообщает ООО «Газпром газомоторное топливо».

АГНКС «Газпром» в Бердске построена на 41-м километре Чуйского тракта и рассчитана на заправку транспорта, следующего по маршруту Новосибирск – Барнаул. Ее производительность составляет 5,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность — около 300 единиц техники в сутки. Станция оборудована двумя заправочными колонками на 4 поста.

«За последние 3 года объем реализации природного газа в качестве моторного топлива в Новосибирской области увеличился в 3,5 раза: если за 9 месяцев 2017 года через газозаправочную сеть «Газпром» продано 3,8 млн куб. м природного газа, то за тот же период 2019 года этот показатель составил 13,3 млн куб. м. В планах компании ввод в эксплуатацию новой газозаправочной станции в Новосибирске, а также строительство еще одной АГНКС «Газпром» — в городе Искитим», — отметил главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Шалатонов.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость 1 км пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина.

В Новосибирской области в открытом доступе располагаются 5 АГНКС «Газпром»: четыре из них – в Новосибирске, одна – в Бердске.

Всего на территории России действуют 446 газозаправочных объектов, 317 из них принадлежат Группе «Газпром». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,2 млрд куб. м природного газа в год.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На каком топливе ездит ваша машина?

Евгений, 19 ноября 2019 13:33
Неплохо было бы еще дать информацию, где можно выполнить переоборудование автомобилей для работы на природном газе. Если это там же (рядышком) с АГНКС (как на Бородина), то было бы очень хорошо.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи в Новосибирской области
14:00 19-11-2019
Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи в Новосибирской области
Туристы дикари: Заваленный мусором самолет попал на видео
13:45 19-11-2019
Туристы дикари: Заваленный мусором самолет попал на видео
БердскВ критическом состоянии лежит в реанимации супруга погибшего в ДТП водителя Mazda RX-8 в Бердске
13:33 19-11-2019
В критическом состоянии лежит в реанимации супруга погибшего в ДТП водителя Mazda RX-8 в Бердске
БердскВ несколько раз подорожает медкомиссия для водителей с 22 ноября в Бердске
13:30 19-11-2019
В несколько раз подорожает медкомиссия для водителей с 22 ноября в Бердске
За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне 1
13:15 19-11-2019
За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне
БердскПохоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября 1
13:06 19-11-2019
Похоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября
Использовал схему подавления иммунитета на детях без одобрения Минздрава уволенный врач-трансплантолог в центре здоровья детей
13:00 19-11-2019
Использовал схему подавления иммунитета на детях без одобрения Минздрава уволенный врач-трансплантолог в центре здоровья детей
«Ростелеком» представил бизнесу Новосибирска передовые решения по информационной безопасности
12:56 19-11-2019
«Ростелеком» представил бизнесу Новосибирска передовые решения по информационной безопасности
Как обжаловать постановление ГИБДД?
12:51 19-11-2019
Как обжаловать постановление ГИБДД?
БердскГазовая автозаправка "Газпрома" открыта впервые в Бердске 1
12:45 19-11-2019
Газовая автозаправка