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За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне

13:15 19.11.2019 Фото: pixabay.com
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В итальянском посольстве сообщили, что эту сумму, в частности, пожертвовали российские топ-менеджеры. Сбор средств для широкой публики будет запущен 19 ноября.

За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне

В итальянском посольстве сообщили, что эту сумму, в частности, пожертвовали российские топ-менеджеры. Сбор средств для широкой публики будет запущен 19 ноября.
Россияне менее чем за 24 часа пожертвовали €1 млн на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшего наводнения. Об этом заявил итальянский посол в России Паскуале Терраччано, передает агентство ANSA.

По его словам, 19 ноября в посольстве Италии в Москве будет запущена кампания солидарности концертом российского маэстро и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

В пресс-службе итальянской дипмиссии сообщили «РИА Новости», что сбор пожертвований прошел при поддержке Гергиева, который ранее встретился с Терраччано. Они обсудили произошедшее, после чего дирижер пообещал оказать поддержку инициативе Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для пострадавшего от наводнения города.

Как отметили в посольстве, пока к сбору денег были привлечены российские топ-менеджеры, а сбор пожертвований для широкой публики будет запущен во вторник, 19 ноября.
О том, что исторический центр Венеции полностью затопило, стало известно в ночь на 13 ноября. Уровень воды в городе поднялся до отметки — 187 см. Таким образом, наводнение стало вторым по силе после рекордного подъема воды в 1966 году. Тогда вода поднималась до 194 см.

Наводнение привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. В качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько сотен человек. К настоящему моменту известно о по меньшей мере двоих погибших. Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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От редакции

Почему у россиян денег нет?

Монстр, 19 ноября 2019 13:31
Правильно, у этих "россиян", там дворцы и замки,вот и спасают свою недвижимость.

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