Использовал схему подавления иммунитета на детях без одобрения Минздрава уволенный врач-трансплантолог в центре здоровья детей

Врач Михаил Каабак, занимавшийся пересадкой почек, объяснил РБК причины своего увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
По его словам, его уволили 12 ноября. «С середины весны у меня была четверть ставки, сейчас никакой», — отметил он.
Каабак рассказал, что Минздрав предъявлял претензии в отношении методов лечения, а именно использования алемтузумаба (препарат, который ослабляет иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом. — РБК) при трансплантации почек. «Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — заявил он.
В середине ноября «Коммерсантъ» писал, что в сентябре Каабак и его коллега Надежба Бабенко принесли в НЦЗД трудовые книжки, чтобы их оформили на полную ставку, однако в центре им сообщили, что их работа завершена. Каабак сообщал изданию, что директор НЦЗД Андрей Фисенко заявлял, что из-за использования не одобренной Минздравом схемы подавления иммунитета ведомство начало на него «наседать».
В НЦЗД врачи проводили трансплантации для детей весом от 6 кг. По словам врача, в 2019 году в центре должны были прооперировать десять детей, которые могут не дорасти до 9 кг. Такой вес необходим, чтобы их направили на операцию в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
Источник: РБК