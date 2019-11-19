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Просят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска

17:45 19.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вопрос будет решаться на публичных слушания. Частники строят офисное здание, а рядом есть неразграниченная территория. Отдадут ли ее под машины, решит голосование.

Просят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска
На ул. Лунная Бердска предприниматели просят место под парковку

Просят выделить землю для парковки частники на ул. Лунная Микрорайона Бердска. Предприниматели строят офисное административное здание и нуждаются в месте под стоянку автомобилей. Вопрос будет рассмотрен на публичных слушаниях сегодня, 19 ноября, в мэрии города. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Люди строят офисное здание и хотят сделать парковку. Рядом есть неразграниченная территория, которую можно использовать, — уточнил Федор Васильевич 19 ноября.

Процедура определяется через проект межевания. Выделят ли землю для машин станет известно по результатам голосования.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», в пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске. Использовать гараж можно только по его прямому назначению. Власть города не намерена закрывать глаза на этот факт.

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От редакции

Выделят землю?

Новый мэр, 19 ноября 2019 18:08
А чего пустырю стоять,разгрузят дворы
Аноним, 19 ноября 2019 18:30
про какое место речь?

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