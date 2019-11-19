Просят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска

Просят выделить землю для парковки частники на ул. Лунная Микрорайона Бердска. Предприниматели строят офисное административное здание и нуждаются в месте под стоянку автомобилей. Вопрос будет рассмотрен на публичных слушаниях сегодня, 19 ноября, в мэрии города. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.
— Люди строят офисное здание и хотят сделать парковку. Рядом есть неразграниченная территория, которую можно использовать, — уточнил Федор Васильевич 19 ноября.
Процедура определяется через проект межевания. Выделят ли землю для машин станет известно по результатам голосования.
Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», в пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске. Использовать гараж можно только по его прямому назначению. Власть города не намерена закрывать глаза на этот факт.