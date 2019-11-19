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Старика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске

18:00 19.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Немощный 82-летний пенсионер упал с кровати и не смог подняться. На помощь пришли спасатели.

Старика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске
База бердских спасателей расположена на берегу Бердского залива

Старикам, оказавшимся в критической ситуации в собственном доме, нередко приходят на помощь сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Дежурному ПСО 18 ноября поступило сообщение из ЕДДС о том, что 82-летний пенсионер, страдающий болезнью Паркинсона упал с кровати и не может подняться. Требуется помощь по его транспортировке.

Спасатели прибыли на место и нашли лежащего на полу дедушку. Подняли и переложили на кровать. От медицинской помощи пенсионер отказался, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

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