Как обжаловать постановление ГИБДД?

Если жалоба направлена по почте, то датой ее подачи будет считаться дата отправки почтового отправления.

Жалоба на постановление ГИБДД может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии данного постановления

Постановление, вынесенное инспектором ГИБДД, может быть обжаловано водителем, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его защитником, потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии либо представителем потерпевшего, рассказывают юристы центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Если постановление вынесено инспектором Госавтоинспекции, жалоба по выбору заявителя подается:

вышестоящему должностному лицу Госавтоинспекции;



в районный (городской) суд по месту рассмотрения дела.Жалоба на постановление ГИБДД может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии данного постановления. В случае пропуска указанного срока, по ходатайству лица, подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, рассматривающим жалобу.

Уважительными причинами являются обстоятельства, которые объективно препятствовали или исключали своевременную подачу жалобы. Пропуск срока на обжалование постановления по уважительной причине может подтверждаться листком нетрудоспособности (больничным листом), документами о нахождении в отпуске за пределами города, района и т. п.

Подача жалобы на постановление Госавтоинспекции

По выбору заявителя жалоба на постановление ГИБДД может быть подана:

непосредственно вышестоящему должностному лицу Госавтоинспекции либо в районный (городской) суд по месту рассмотрения дела;

через должностное лицо, которое вынесло постановление по делу и которое обязано в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу или в соответствующий суд.

Подать жалобу на постановление ГИБДД можно лично или через представителя, действующего на основании доверенности, либо отправить по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Если жалоба направлена по почте, то датой ее подачи будет считаться дата отправки почтового отправления.

Результат рассмотрения жалобы на постановление

По результатам рассмотрения жалобы на постановление ГИБДД выносится одно из следующих решений:

об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;

об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;

об отмене постановления и о прекращении производства по делу;

об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье или должностному лицу, правомочным рассмотреть дело.

Вступившие в законную силу постановление ГИБДД и решение по результатам рассмотрения жалобы пересматриваются в порядке надзора. Указанные постановления и решения правомочны пересматривать председатель вышестоящего суда или его заместители, председатель Верховного суда, его заместители или судья этого суда.

Обжалование постановлений в порядке надзора

Постановления по делам об административном правонарушении, вынесенные инспекторами ГИБДД, и решения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в Верховном суде в случае, если они были рассмотрены в порядке надзора председателем нижестоящего суда или его заместителями.

Срок для обжалования в порядке надзора, в отличие от жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, не установлен. Это означает, что жалоба на постановление ГИБДД может быть подана даже спустя несколько месяцев или лет (см. Срок подачи жалобы на штраф за парковку).