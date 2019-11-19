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Похоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября

13:06 19.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: ВКонтакте
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29-летний Илья Боровиков работал заместителем гендиректора ПО «Сиббиофарм». На пассажирском сидении в момент страшной аварии была его жена, которая сейчас в тяжелом состоянии лежит в реанимации.

Похоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX 8 в Бердске 19 ноября
Илья Боровиков не дожил до своего 30-летия три месяца

Сегодня, 19 ноября, в Бердске похоронят Илью Боровикова, погибшего в страшной аварии на трассе Р-256. Он, житель Бердска, родившийся 23 февраля 1990 года и окончивший НГПУ в 2013-м, работал заместителем генерального директора ПО «Сиббиофарм» по внешнеэкономической деятельности. На свою страничку во «ВКонтакте» Илья заходил 17 ноября в 10.22 — за полтора часа до смерти. После этого нет никакой информации.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября примерно в 12.00 на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на пассажирском сидении находилась его супруга. Сейчас она в очень тяжелом состоянии находится в реанимации бердской ЦГБ. Детей у них не было.

«Сиббиофарм» оказал помощь в организации похорон семье Ильи Боровикова.

— Я представить себе не могу, как такой молодой человек, прекрасный специалист погиб. Он год у нас отработал. Был очень умный, интеллигентный, любопытный — всегда спрашивал, что непонятно. Мог поспорить, если не согласен. К нему никогда никаких претензий не было. Только добрым словом можем вспомнить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» гендиректор ПО «Сиббиофарм» Михаил Ефимов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара зажало в салоне. Он скончался моментально после мощного удара.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП.

В эти минуты с погибшим Ильей Боровиковым прощаются родные, близкие и друзья в прощальном зале в больничном городке Микрорайона. Людей очень много. Илью Валерьевича похоронят на бердском кладбище.

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От редакции

Выражаем соболезнования

Аноним, 19 ноября 2019 13:11
Очень жаль парня.горе для всей семьи.берегите себя и своих близких.

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