По жалобе бердчанина пожарные проверяют газетные киоски
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По жалобе бердчанина пожарные проверяют газетные киоски

1:31:3911/19/2019
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Пожарные проверяют, правильно ли установлены 15 газетных киосков в Бердске. В двух уже нашли нарушения.

Инспекторы отдела надзорной деятельности Бердска совместно с сотрудниками прокуратуры проверяют киоски, торгующие печатной продукцией. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков  рассказал, что всё началось с заявления неравнодушного гражданина. Обратившийся указал на нарушение противопожарных разрывов: по закону нестационарные торговые объекты должны находиться от стен домов на расстоянии не менее 15 метров.

При этом пожарные во время проверки не заходят в сами ларьки: не смотрят, как их отапливают и каким материалом они отделаны, есть ли огнетушители и обучен ли персонал действиям во время пожара. Николай Анатольевич указал, что все эти вопросы выходят за рамки проверки.

На 19 ноября пожарные проверили два киоска и в обоих нашли нарушения: они стоят слишком близко к жилым домам. Всего же в списке инспекторов указаны 15 нестационарных торговых объектов. Специалисты отдела надзорной деятельности планируют завершить проверку до конца ноября. Если по её итогам будут выявлены нарушения, пожарные привлекут виновных к административной ответственности части 1 по статьи 20.4 Кодекса об административной ответственности РФ: нарушение требований пожарной безопасности.

По ней для граждан предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. рублей. Предпринимателям грозит штраф от 12 тыс. до 13 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Источник: svidetel24.info

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