Убийцам, педофилам, насильникам запретят работать таксистами и водителями автобусов и трамваев

При поступлении на работу водителем или при регистрации ИП физические лица должны будут предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости. Запрет не будет распространяться на лиц, осужденных условно.

Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте

Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте. Ведомство подготовило законопроект, который проходит общественное обсуждение.

«В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление такого запрета в отношении водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Запрет предполагается распространить на осужденных с неснятой судимостью по таким статьям, как ст. 105 «Убийство», ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 117 «Истязание», ст. 131 «Изнасилование» и ряд других.

Таких лиц нельзя будет принимать на работу водителями пассажирских автобусов, троллейбусов или такси. Также они не смогут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) для занятия деятельностью в сфере пассажирских перевозок.

При поступлении на работу водителем или при регистрации ИП физические лица должны будут предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости. Запрет не будет распространяться на лиц, осужденных условно.

Как указывают авторы документа, анализ исследований в области уголовного права и криминологии показал, что в настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых не только на почве личностных неприязненных отношений, но из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей.

Источник: РГ