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Астронавты из Америки впервые не попали в экипажи кораблей «Союз»

17:10 19.11.2019 Фото: pixabay.com
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В октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.

Астронавты из Америки впервые не попали в экипажи кораблей Союз
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян. При этом впервые планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.

При этом ранее глава НАСА Джим Брайденстайн направил письмо главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, в котором попросил предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам. Просьба была связана с тем, что полеты новых американских космических кораблей задерживаются. Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет.

Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля «Союз МС-17» закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. Как пояснили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов, экипаж утвержден в таком составе межведомственной комиссией.

В случае если «Роскосмос» в итоге так и не предоставит одно из мест в корабле НАСА или иному зарубежному агентству, в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции полностью российский экипаж «Союза». Ранее в команду из трех человек для полета на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта. Последний полностью российский состав полетел в космос в 2000 году во время посещения станции «Мир».

Источник: РИА Новости

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