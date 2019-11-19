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Сварились заживо: Видео провалившейся в яму с кипятком Lada Largus в Пензе попало в Сеть

17:15 19.11.2019 Фото: МЧС по Пензенской области
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Асфальт провалился под автомобилем на стоянке возле магазина. Спасатели провели работы по извлечению погибших из автомобиля.

Сварились заживо: Видео провалившейся в яму с кипятком Lada Largus в Пензе попало в Сеть
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
По данным пресс-службы областного главка МЧС, асфальт провалился под автомобилем на стоянке возле магазина по адресу: улица Аустрина, 37, около 09:40 мск.

Сварились заживо: Видео провалившейся в яму с кипятком Lada Largus в Пензе попало в Сеть
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
«В результате обвала провалился в яму автомобиль «Лада Ларгус», к сожалению, имеются погибшие», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что в результате происшествия погибли два человека, их личности устанавливаются. Прокуратура по данному факту проводит проверку, на месте работает прокурор Октябрьского района Пензы.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая уточнила РИА Новости, что следственно-оперативная группа, а также руководство Следственного управления выехали на место происшествия.
На фотографиях, предоставленных пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что автомобиль «Лада Ларгус» полностью ушел под землю в яму в асфальте, из которой идет пар.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК по Пензенской области Максима Смирнова, в яме был кипяток.
Сварились заживо: Видео провалившейся в яму с кипятком Lada Largus в Пензе попало в Сеть
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Видео Пенза Взгляд

Источник: РИА Новости

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