Крупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской области

Планируется открыть площадку в Венгеровском районе, продолжить обновление парка контейнеров для сбора мусора. Кроме того, в регионе будут активизировать работу с потребителями.

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В Новосибирской области завершается строительство ряда крупных инфраструктурных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в ближайшее время планируется открыть площадку временного накопления ТКО в Венгеровском районе, продолжить обновление парка контейнеров для сбора мусора. Кроме того, в регионе планируется активизировать работу с потребителями.

Развитие инфраструктуры в сфере ТКО, работу с потребителями, текущую ситуацию в сфере обращения с отходами и другие вопросы отрасли 19 ноября обсудили в Правительстве региона на совещании по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, прошедшем под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки. В частности Сергей Сёмка подчеркнул важность развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, а также поручил региональному оператору по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» усилить работу с юридическими лицами региона по заключению договоров на оказание услуги по обращению с отходами.

«В настоящее время в регионе действует государственная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления», активно реализуются инфраструктурные проекты. Однако необходимо делать акценты не только на качестве оказания услуги по обращению с отходами, но и на охвате ею населения области, – эту работу нужно усиливать, в том числе, проводить совместные рейды с МВД. В настоящее время от общего числа заключенных договоров только порядка 30% приходится на юридические лица, перед региональным оператором в сфере обращения с ТКО стоит задача усилить работу с юрлицами по заключению договоров на оказание услуги по обращению с ТКО», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Как прокомментировал в ходе совещания министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в рамках реализации государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в регионе в 2019 году на проектирование и строительство площадок временного накопления и полигонов ТКО было выделено порядка 155 млн рублей, в 2020 году эта сумма составит более 204 млн рублей.

Завершено строительство площадки временного накопления в Венгеровском районе, завершаются и ведутся работы по проектированию и созданию таких инфраструктурных объектов в Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области. В 2020 году в рамках обозначенной программы планируется строительство пяти площадок временного накопления ТКО, проектирование и строительство полигонов ТКО, строительство мусоросортировочной линии, актуализация территориальной схемы, инвентаризация объектов размещения отходов.

По состоянию на 01.11.2019 года в регионе всего установлено 2215 контейнеров для раздельного сбора мусора, в том числе за 2019 год установлено 486 новых контейнеров и заменено 470 контейнеров. В целом в регионе приобретено и установлено почти 11 тысяч контейнеров, из них более полутора тысяч металлических и более 5 тысяч пластиковых евроконтейнеров. Одним из позитивных примеров оборудования контейнерной площадки ТКО является обустройство площадки по ул. 2-я Обская, 154 в г. Новосибирске. Здесь используется современный парк контейнеров, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Как прокомментировала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, раздельное накопление ТКО на территории Новосибирской области внедряется поэтапно в соответствии с планом, согласованным с региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Данная работа проводится в г. Новосибирске, начата работа по установке контейнеров для раздельного сбора в р.п. Коченево, р.п. Краснообск, г. Обь, Ордынском районе. В последующие периоды планируется увеличение количества населенных пунктов, в которых будут установлены контейнеры для раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.