19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Райффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске

18:12 19.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Банк избавляется от непопулярных физических отделений. Бердским клиентам банка предлагают ездить в Академгородок или переходить на онлайн-каналы.

Райффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске
Райффайзенбанк находился в Бердске по адресу: ул. Ленина, 89

В Бердске появилась информация о закрытии единственного в городе отделения Райффайзенбанка. Клиенты кредитной организации беспокоятся. А ведь среди них есть как юридические, так и физические лица.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 ноября, в Райффайзенбанке, бердское отделение действительно перестало существовать. Альтернативой посещения физического банковского офиса могут служить «цифра» или отделение в Академгородке, поток клиентов в котором возрастает, по оценке банка.

— Мы следуем рыночным тенденциям и видим, что пользователи предпочитают получать услуги от банка там, где им это удобно, и чаще этим местом оказываются онлайн-каналы. В 2019 году средний клиент банка на 30% реже посещает отделения, чем в прошлом году, а в 2018-м — на 10% реже, чем в 2017 году. При этом количество операций в интернет- и мобильном банке за последние 12 месяцев выросло на 60%. Учитывая этот тренд, мы приняли решение изменить структуру нашей сети и закрыть наименее популярные у наших клиентов отделения. В то же время мы планируем развивать отделения, которые продолжают оставаться востребованными у клиентов, а также совершенствовать формат наших офисов, предлагая обслуживание, отвечающее новым потребительским моделям, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» представитель Райффазенбанка Анастасия Никулина.

С помощью реорганизации банк надеется увеличить инвестиции в развитие дистанционных каналов, отделений и контакт-центра, и повысить их эффективность.

— Бердский офис мы решили закрыть по этим же причинам. При этом отделение в Академгородке было открыто в июне 2019 и оно успешно развивается и будет развиваться в дальнейшем. Там стабильно возрастающий клиентопоток, — пояснила Анастасия.

По ее словам, закрытие бердского отделения банка не создаст сложностей клиентам:
— Изменения не повлияют на качество и скорость обслуживания клиентов. Работа с клиентами ни в одном из городов, которые затронут изменения в структуре сети, не будет прекращена. Мы предлагаем нашим клиентам посещать ближайший офис в Академгороде, несколько офисов в Новосибирске, а также всем клиентам доступен удобный цифровой формат обслуживания во всех сегментах. Последние два года Райффайзенбанк активно инвестирует в развитие дистанционного формата обслуживания клиентов различных сегментов. Мы проверили эффективность цифровой модели обслуживания физических лиц и малого и микро-бизнеса в 100 городах России.

Как сообщается на официальном сайте организации, в 100 российских городах банк ведет работу без физических отделений. В Сибири это Барнаул, Новокузнецк, Чита, Ангарск, Братск, Хабаровск, Якутск и многие другие. Теперь к ним добавился и Бердск.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы предпочитаете "общаться" с банком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРайффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске
18:12 19-11-2019
Райффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске
БердскСтарика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске
18:00 19-11-2019
Старика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске
БердскПросят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска 2
17:45 19-11-2019
Просят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска
БердскСняли судимость с экс-директора винодельческой компании Ирины Власенко в Бердске
17:37 19-11-2019
Сняли судимость с экс-директора винодельческой компании Ирины Власенко в Бердске
Крупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской области
17:33 19-11-2019
Крупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской области
Точная формула для пересчета возраста собак в человеческий: посчитай сколько твоему Бобику лет!
17:33 19-11-2019
Точная формула для пересчета возраста собак в человеческий: посчитай сколько твоему Бобику лет!
Ведет к раку провоцирующее рубцевание кожи на ладонях заболевание
17:30 19-11-2019
Ведет к раку провоцирующее рубцевание кожи на ладонях заболевание
БердскОчень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми
17:30 19-11-2019
Очень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми
Опровержение
17:18 19-11-2019
Опровержение
За 300 тысяч рублей разрешат официально продавать красивые автономера в России
17:15 19-11-2019
За 300 тысяч рублей разрешат официально продавать красивые автономера в России