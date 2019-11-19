Андрей Травников: Проект развития аэропорта «Толмачёво» высоко оценивается на федеральном уровне

На примере Новосибирской области Евгений Дитрих отметил, что успешные инвестиционные проекты – это не только усилия каждого участника реализации проекта на своём месте, но и активная поддержка со стороны региона

Делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым продолжает работу на XIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Андрей Травников в рамках открытия форума принял участие в деловом завтраке Министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Во время мероприятия, среди прочего, обсуждалась транспортная доступность аэропорта «Толмачёво» как важнейший фактор развития международного хаба.

На примере Новосибирской области Евгений Дитрих отметил, что успешные инвестиционные проекты – это не только усилия каждого участника реализации проекта на своём месте, но и активная поддержка со стороны региона. «Каждый должен выполнять свою работу на своём участке и, желательно, делать это хорошо. В Правительстве Новосибирской области каждому инвестиционному проекту назначается специальный куратор, ведущий проект от начала до самого конца. Новые интересные, экспериментальные способы регулирования, которые внедряются в Новосибирской области – также часть успеха», – подчеркнул Министр транспорта РФ.

Андрей Травников напомнил, что у Новосибирской области сформирован «пакет» инвестиционного законодательства, который предусматривает меры поддержки и определённые преференции. «Много инструментов для поддержки инвестиций не бывает, их набор надо постоянно расширять. Опыт развития «Толмачёво» показывает, что сегодня для инвесторов налоговые преференции и другие меры поддержки на уровне региона не являются определяющими при принятии окончательного инвестиционного решения. Да, это одна из обязательных опций, инвесторы смотрят на «пакеты» и наличие преференционных зон в регионе, но определяющими выступают рыночные факторы, чёткие планы развития и долгосрочное понимание взаимодействия. В числе важнейших факторов, привлекающих инвесторов – развитие сопутствующей инфраструктуры, в первую очередь транспортно-логистической», – отметил глава Новосибирской области.

Председатель совета директоров «Корпорации АЕОН» Роман Троценко пояснил, что по итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта «Толмачёво» превысит 6,7 млн пассажиров, при этом 4,3 млн перевезёт авиакомпания «Сибирь». Новосибирск стал 4-м по объёму пассажиропотока аэропортом России после московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи, и 2-м трансферным аэроузлом в стране – после столичного. Этому способствует, в первую очередь, удачное географическое местоположение Новосибирска. «Толмачёво» одной пересадкой у себя соединяет среднемагистральными самолётами фактически две любые точки Евразии. Сегодня новосибирский аэропорт имеет 95 направлений маршрутной сети и 2300 реальных вариантов пересадок.

Сегодня в формате проекта ГЧП и инвестпроектов проводится строительство нового терминала аэропорта «Толмачёво». Кроме того, запланирована реконструкция обеих ВПП. Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет направлено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Модернизация новосибирского аэропорта «Толмачёво» осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Развитие аэропорта «Толмачёво» является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Для справки. Аэропорт Новосибирск «Толмачёво» входит в холдинг «Новапорт», на паритетных началах принадлежащий группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестфонду Meridian Capital.

Вокруг «Толмачёво» сформирован мощный производственный комплекс и транспортно-логистический кластер. В этом году здесь построен Новосибирский укрупнённый центр единой организации воздушного движения, цех бортового питания «Толмачёво Кейтеринг» мощностью 16 тысяч рационов в день. «Почта России» строит почтово-логистический центр мощностью 1 млн почтовых отправлений в сутки. Интенсивно развивается и промышленно-логистический парк Новосибирской области, расположенный в 6 км от аэропорта. Уже сегодня здесь построили свои производства и распределительные центры 13 крупнейших компаний страны.

Источник: www.nso.ru