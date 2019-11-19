Как не убить автомобиль при «прикуривании» в холодрыгу?

Если же батарея прокручивает вал двигателя, а мотор не оживает, то, скорее всего, дело не в аккумуляторе, и тогда «прикуривать» автомобиль бесполезно.

Сейчас же разных марок автомобилей десятки, и не все можно подвергать такой процедуре. Необходимо выяснять, что за модель придется «прикуривать» и что за машина выступает в качестве донора

Морозное утро всегда неприятно для автомобилистов. Простоявшие за ночь автомобили могут не завестись. Приходится просить помощи у товарищей по несчастью. Если кому-то удается запустить двигатель, то другие машины можно оживить с помощью проводов, перекинутых от машины донора к замерзшей батарее другого автомобиля. В народе такая операция именуется «прикуриванием» из-за характерного искрения и даже дымка при неправильном подключении клемм минусового провода.

Однако дымок не единственная проблема при внешней подзарядке АКБ. Бывают более серьезные трудности, возникающие из-за нарушения алгоритма действий при подсоединении проводов. В итоге оба автомобиля могут оказаться обездвиженными. Как этого избежать?

Опыты с электричеством



В эпоху, когда на улицах встречались только три массовые модели, а именно «Волга», «Москвич» и «Жигули», проблем с запуском мотора от другого автомобиля почти не существовало. Аккумуляторы были одинаковыми, а карбюратор не имел сложного электронного управления и прощал многие ошибки.

Сейчас же разных марок автомобилей десятки, и не все можно подвергать такой процедуре. Необходимо выяснять, что за модель придется «прикуривать» и что за машина выступает в качестве донора.

Если в качестве донора выступает грузовик ЗИЛ 130, а принимает заряд премиальная Audi A5, то немецкая машина может повредить сложную электронику. В современных машинах работают десятки опций, приборов и систем, а их микросхемы, чипы и процессоры плохо реагируют на резкие скачки напряжения при подключении генераторов, рассчитанных на более мощные пусковые токи.

Также нельзя подсоединять дизельные машины к бензиновым и оживлять реципиента, если у донора запущен мотор. Дизельный двигатель требует более мощного тока, чем бензиновые агрегаты, чтобы провернуть коленвал.

Поэтому «прикуривать» лучше автомобили похожих конструкций. Грузовик — от грузовика с такой же по мощности батареей, а легковушку — от легковушки с равнозначным напряжением и мощностью бортовой сети. Старые автомобили с карбюраторными схемами подачи топлива не стоит подключать к заведенным машинам с современным инжекторным впрыском. Риск выхода из строя электроники у донора в этом случае очень велик. Электроника не выдерживает перепадов напряжения при появлении еще одного потребителя тока. Подобные «прикуривания» можно осуществлять только при выключенных моторах.

При подсоединении нельзя первыми перебрасывать от машины к машине минусовые провода. Если при соединенных минусовых клеммах водитель заденет плюсовой клеммой металический корпус двигателя, то полетят искры и появится тот самый легкий дым. Ничего хорошего в таком фейерверке нет. Подобные молнии могут привести к воспламенению паров водорода, которые концентрируются в старых аккумуляторах при распаде электролита.

Правильный алгоритм «прикуривания» выглядит следующим образом:

Отключить зажигание обоих автомобилей.

Закрепить один конец плюсового провода (как правило, он красного цвета) к плюсовым клеммам.

Закрепить минусовой кабель к минусовым клеммам (как правило, он черного цвета).

В некоторых случаях на автомобиле реципиента можно не накидывать минусовую клемму на батарею, а закрепить ее на массу или к неокрашенной металлической детали кузова.

Заряд начинает перетекать от одной машины к другой, и если зажигание не включено ни у донора, ни у реципиента, то можно не бояться резких перепадов напряжения, угрожающих электронике.

Через 10-15 минут провода можно отключить, не допуская соприкосновения их оголенных частей. Перекачанной энергии должно хватить на один цикл холодного старта. После успешного пуска провода надо отключать в обратной последовательности. Сначала снимается минусовой кабель с обеих батарей, а затем и плюсовой.

Почему не заводится?

Если же батарея прокручивает вал двигателя, а мотор не оживает, то, скорее всего, дело не в аккумуляторе, и тогда «прикуривать» автомобиль бесполезно.

Современная машина может не заводиться по многим причинам. Из-за морозов часто перестают работать датчики различных систем. К примеру, если Renault Duster попадет в глубокую лужу и вода перемкнет датчик включения сцепления, блок управления не даст команду на запуск мотора. Можно проворачивать ключ сколько угодно, но, пока вода внутри датчика не подсохнет, автомобиль никуда не поедет. Подобные приключения могут случиться с любой современной машиной. Если стартер крутится, но мотор не запускается, то это верный признак того, что причина неисправности кроется не в разряженном аккумуляторе, а в чем-то другом.

Источник: Аргументы и Факты