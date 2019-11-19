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Смелая мама: усадила за руль 6-летнего сына и выложила ролик в сеть жительница Набережных Челнов

20:03 19.11.2019 Фото: СК РФ
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. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. СК возбудил уголовное дело.

Смелая мама: усадила за руль 6 летнего сына и выложила ролик в сеть жительница Набережных Челнов
Мать усадила маленького сына за руль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает сайт СК РФ.

Ранее многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.

В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

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От редакции

Вот чем руководствуется смелая мать?

Аноним, 19 ноября 2019 20:57
НВР: Выкладывая в сеть?
Виктор, 19 ноября 2019 21:10
эта "мама" преступник, если столкновение, то она закроется ребенком и он может погибнуть, прикрыв своим телом эту
qwerty, 19 ноября 2019 21:11
помнится одна мама на квадроцикле. Чем это закончилось??? Плюс алкоголь.
Аноним, 19 ноября 2019 21:58
Она не "смелая",она глупая...

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