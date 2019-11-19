Смелая мама: усадила за руль 6-летнего сына и выложила ролик в сеть жительница Набережных Челнов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает сайт СК РФ.
Ранее многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.