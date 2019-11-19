Смелая мама: усадила за руль 6-летнего сына и выложила ролик в сеть жительница Набережных Челнов

. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. СК возбудил уголовное дело.

Мать усадила маленького сына за руль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает сайт СК РФ.

Ранее многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.

В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.