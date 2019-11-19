Лапароскопическия: удаление опухоли предстательной железы. Или к урологу, не жди!

При выявлении рака предстательной железы на первой стадии прогноз таков, что в 95% случаев человек может излечиться полностью.

Опухоль простаты диагностируют у 30% мужчин в России

Около трети мужчин в России подвержены раку предстательной железы, а само заболевание держит первенство по показателю мужской смертности среди всех видов злокачественных новообразований. Перспективные методы ранней диагностики и лечения рака простаты ведущие врачи-урологи страны обсудили в рамках телеконференции между Геленджиком и Санкт-Петербургом. В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.

Рак без симптомов

Олегу Валентиновичу (фамилия не называется по просьбе пациента. — «Известия») 61 год. Всю жизнь он провел на Дальнем Востоке, где работал в сфере гидроэнергетики. Выйдя на пенсию, решил сменить место жительства на более благоприятное с точки зрения климата и перебрался вместе с женой в Геленджик. Однако обустроиться и насладиться теплым морем он так и не успел — врачи поставили страшный диагноз: рак предстательной железы.



— Об опухоли я узнал совершенно случайно. Всю жизнь меня ничего не беспокоило в плане здоровья, я не обращался к врачам, — рассказал пенсионер. — Но вдруг начались проблемы с мочеиспусканием, боли внизу живота и другие неприятные симптомы. Я подумал, что это последствия перенесенной простуды, и занялся самолечением — пил антибиотики. Однако облегчение было только временным.

За помощью пациент обратился в многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ» в Геленджике. Урологи центра оперативно выявили опухоль и подготовили пациента к лапароскопической простатэктомии — малоинвазивной операции по удалению предстательной железы.

— Лапароскопическим методикам, при которых операция осуществляется через несколько проколов, сейчас, безусловно, отдается предпочтение, — сообщил «Известиям» врач-уролог ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Виталий Полегенький. — Этот вид хирургического вмешательства позволяет не только удалить опухоль, но и обеспечить высокое качество жизни пациента, которое выражается, например, в сохранении эректильной функции.

Шанс на жизнь

Эта, а также еще одна высокотехнологичная операция по удалению аденомы простаты (доброкачественной опухоли. — «Известия») 71-летнему пациенту прошли в режиме онлайн. Они состоялись в рамках конференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы», которая прошла в минувшую субботу, 16 ноября, на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Благодаря видео-конференц-связи врачи-урологи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тобольска в режиме реального времени смогли наблюдать за ходом хирургических вмешательств, слушать лекции и принимать участие в дискуссиях.

Как рассказал в рамках своего выступления доктор медицинских наук, онкоуролог медицинского центра «СОГАЗ» (г. Санкт-Петербург) Игорь Костюк, рак предстательной железы занимает четвертое место в структуре всех онкозаболеваний России и первое — среди причин смертности мужчин от рака. При этом болезни подвержены порядка 30% всего мужского населения страны. Главная опасность в том, что само заболевание протекает бессимптомно и выявить его можно только в рамках диагностических и скрининговых мероприятий.

— Сейчас диагностика осуществляется с помощью пальцевого ректального исследования, которое позволяет врачу обнаружить опухоль. Также пациентам обязательно делают анализ крови с целью определения концентрации ПСА (простатический специфический антиген), — рассказал Игорь Костюк. — Это онкомаркер, содержащийся в сыворотке крови. Если его концентрация в крови повышена, то врачи обязательно проводят биопсию предстательной железы и магнитно-резонансную томографию (МРТ) малого таза.

Сейчас в России активно развиваются инновационные способы выявления рака простаты. К примеру, гистосканирование — ультразвуковая методика, позволяющая выявить опухолевые очаги на клеточном уровне. Также в нашей стране набирает обороты направление генетической диагностики: выявление специфических мутаций клеток простаты позволяет детально проработать индивидуальный план лечения для каждого пациента. Как сообщил «Известиям» руководитель городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга, главный врач ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» Сергей Попов, внедрение новых технологий значительно повышает качество жизни пациентов после радикального лечения.

— При выявлении рака предстательной железы на первой стадии прогноз таков, что в 95% случаев человек может излечиться полностью. В нашей стране анализ на ПСА входит в обязательную программу диспансеризации мужчин старше 45 лет, благодаря чему каждый человек имеет возможность регулярно проходить обследование, — отметил Сергей Попов.

Посещение уролога поможет выявить не только онкозаболевания, но и другие угрожающие жизни мужчины состояния, считает оперирующий хирург-уролог, заведующий отделением урологии городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Игорь Орлов.

— К примеру, нарушение эректильной функции может свидетельствовать о самых разных проблемах. Это может быть симптомом эндокринных болезней (того же сахарного диабета), неврологических проблем и сосудистых патологий, которые могут приводить к инфарктам и инсультам. Поэтому посещение уролога должно быть ежегодным для всех мужчин, — предупредил Игорь Орлов.

Конференция прошла при поддержке компании OLYMPUS в рамках социально значимого проекта ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», цель которого — создать уникальную образовательную площадку для врачей из Северной столицы и Краснодарского края.

Источник: Известия