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Рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes

23:04 19.11.2019 Фото: pxhere.com
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Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу .

Рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes

Газпромбанк занял 3 место в рейтинге лучших работодателей, в котором самые высокие зарплаты

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы на благотворительность).
Возглавил рейтинг «Норильский никель». На второе место поднялась золотодобывающая компания «Полюс», получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет.
На третьем месте оказался Газпромбанк, в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — крупнейшая российская IT-компания «Яндекс», ставшая лидером по условиям труда. Замкнула пятерку еще одна крупная горнорудная компания — Polymetal.
Шестым в рейтинге стал банк ВТБ, седьмую строчку заняла алмазодобывающая компания «Алроса». Следом идет крупнейший российский банк — Сбербанк. Девятое место досталось «Газпрому», десятое — «Новатэку», одному из крупнейших независимых производителей газа.
В октябре Forbes публиковал рейтинг лучших работодателей мира, который составляет совместно с компанией Statista. Из российских компаний в первую сотню попал только «Норникель», занявший 36-е место. Московская биржа оказалась на 138-м месте, «Роснефть» — на 207-м, Объединенная авиастроительная корпорация — на 311-м, а «Северсталь» — на 380-м.
Источник: РИА Новости
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