Рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes

Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу .

Газпромбанк занял 3 место в рейтинге лучших работодателей, в котором самые высокие зарплаты Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России . Всего в него вошли 50 компаний. Журналвпервые составил рейтинг лучших работодателей. Всего в него вошли 50 компаний.

Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы на благотворительность).

Возглавил рейтинг «Норильский никель». На второе место поднялась золотодобывающая компания «Полюс», получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет.

На третьем месте оказался Газпромбанк, в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — крупнейшая российская IT-компания «Яндекс», ставшая лидером по условиям труда. Замкнула пятерку еще одна крупная горнорудная компания — Polymetal.

Шестым в рейтинге стал банк ВТБ, седьмую строчку заняла алмазодобывающая компания «Алроса». Следом идет крупнейший российский банк — Сбербанк. Девятое место досталось «Газпрому», десятое — «Новатэку», одному из крупнейших независимых производителей газа.