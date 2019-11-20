Жанна Тузова: Экономический лицей — жемчужина в ожерелье образования Бердска

В год создания лицея обучалось около 30 человек, сейчас — почти 600 человек

В городском доме культуры 16 октября было много людей. Десятки учащихся, выпускников, педагогов и почетных гостей собрались, чтобы отметить крупный юбилей лицея — 25 лет! Слова благодарности и признательности звучали в этот вечер в адрес юбиляра.

Заместитель главы администрации Сергей Носов пожелал лицею дальнейших успехов и сказал, что система образования Бердска лучшая в Новосибирской области:

— Экономический лицей выделяется по многим показателям. Вы не просто идете со временем, вы его опережаете по многим показателям. Самое главное, что вы умеете взаимодействовать не только с учебными заведениями, но и с родителями.

Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова поблагодарила директора Экономического лицея Наталью Колмыкову за преданность и отметила, что в ожерелье образования Бердска жемчужинка экономического лицея тоже есть.

Выпускники лицея — ученые, госслужащие, руководители коммерческих структур

Лицей был создан в 2006 году путем реорганизации учреждения дополнительного образования детей «Экономическая школа». В год создания лицея обучалось около 30 человек, сейчас — почти 600 человек.

Ученики в лицее занимаются полный день. Здесь ребятишки себя чувствуют как дома. Опытные преподаватели помогают постигать знания, а повара в столовой кормят ребятишек по-домашнему вкусно.

Экономический лицей является организатором Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который уже более 20 лет собирает талантливых ребятишек из России и ближнего зарубежья. Победители и призеры получают право на льготы при поступлении в вузы. Для десятков детей экономика из мечты превратилась в реальность и стала неотъемлемой частью их жизни.

Главное богатство любой школы — ее ученики. За эти годы из лицейского гнезда во взрослую жизнь вышли более 700 выпускников. Среди них — ученые, госслужащие, руководители коммерческих структур.

Поздравляя со знаменательной датой, президент экономического факультета НГУ Гагик Мкртчян пожелал дальнейших успехов и отметил, что самое главное, они хотели бы получить от Экономического лицея побольше способных абитуриентов.

— Мы очень благодарны вам за тот вклад в школьников, который вы делаете. Экономика — это область, которая всем нужна и очень интересна. А лицеистам я хочу сказать, что другие могут вам позавидовать. Ваша команда лицея — прекрасная, ищущая — это хороший старт для правильного жизненного пути,- рассказала заместитель декана экономического факультета НГУ Елена Лимонова.

Лицей ждет светлое и процветающее будущее

В видео поздравлении выпускники, закончившие альма-матер, и уехавшие жить в другие города, признались, что любят и помнят своих учителей.

Во время праздника педагоги за свой заслуженный труд получили грамоты и благодарности. Все классы основной и старшей школы в лицее — с углубленным изучением какого-либо предмета. Благодаря повышенной подготовке по профильным дисциплинам воспитанники лицея показывают хорошие результаты по ЕГЭ и продолжают обучение в ведущих вузах страны.

Выпускнику Экономического лицея в институте учится легко

Выпускник Экономического лицея Данила Иванов учится на 3 курсе Сибирского института управления.

— Мы ездили на многие форумы и конкурсы. Экономический лицей дал великолепное образование по математике и экономическим дисциплинам. Поэтому учится мне в институте легко, — признался «Курьер. Среда. Бердск» студент.

Экономический лицей славится прекрасными учителями. Они не только профессионалы своего дела, но и хорошие психологи, увлеченные своим делом. В лицее жизнь бьет ключом. Здесь живут конкурсы, музыка и танцы.

Выпускник «Экономической школы» работает в банке

Антон Стадников закончил экономическую школу в 2004 году работает в банке. По его словам, образование дало новые возможности, новых друзей.

— Лицей- это место, где мы можем найти поддержку и понимание. Здесь каждый верит, что все сможет. Лицей ждет светлое и процветающее будущее! — высказался житель Бердска.

Сайт «Курьер. Среда. Бердск» присоединяется к поздравлениям и желает Экономическому лицею, его педагогам и ученикам процветания и успехов!

Автор видео Елена Белоусова

