Изменили количество дней отпуска в России

Теперь работодатель должен предоставлять работникам один выходной для диспансеризации. Для работающих предпенсионеров и пенсионеров дается два дня выходных.

С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска поменяется

Вступил в силу закон о диспансеризации работников. Теперь работодатель должен предоставлять работникам один выходной для диспансеризации. Для работающих предпенсионеров и пенсионеров дается два дня выходных.

Многие СМИ написали, что фактические новые дни отдыха должны оплачиваться как отпускные. На практике это действительно так. Данные дни оплачивает работодатель за свой счет. Но фактически дни диспансеризации отпуском не являются в смысле законодательства по ТК РФ. Зарплата за дни диспансеризации рассчитывается как средний заработок. Таким образом, работники не должны потерять в оплате труда. При этом с 28 октября медучреждения выдают специальные справки о прохождении диспансеризации. Эта справка подтвердит для работодателя факт прохождения обследования. На ее основе день диспансеризации оплатит бухгалтерия.

Еще одно изменение касается напрямую отпусков. График отпусков работодатели должны составлять по новым правилам. А именно, при составлении графика отпусков на 2020 год кадровик должен предоставить график для заполнения сначала работникам, которые обозначены в таблице ниже. Таким работникам отпуск предоставляется в приоритетном порядке.

Еще одно изменение касается напрямую отпусков. График отпусков работодатели должны составлять по новым правилам. А именно, при составлении графика отпусков на 2020 год кадровик должен предоставить график для заполнения сначала работникам, которые обозначены в таблице ниже. Таким работникам отпуск предоставляется в приоритетном порядке.

Какие работники вправе выбирать любое время для отпуска в 2019 году

Категория граждан Какое право предоставляется Основание Один из родителей (в том числе опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для работника время статья 262.1 ТК РФ Несовершеннолетний работник (до 18 лет) Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день в любое удобное время для работника. статья 267 ТК РФ Почетные доноры Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для работника время статья 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ Беременные женщины Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком работнице по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом стаж работы непосредственно у работодателя, где она трудится на момент отпуска не важен. статья 260 ТК РФ Работник, у которого жена находится в отпуске по беременности и родам По желанию такого сотрудника ему предоставляется ежегодный отпуск в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от стажа его работы у работодателя, где он трудится на момент отпуска. статья 123 ТК РФ Работники, которые усыновили/удочерили ребенка или детей в возрасте до 3 лет Сотрудникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению. Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения.

статья 257 ТК РФ Работники по совместительству Лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Даже если совместитель не отработал и 6 месяцев, работодатель все равно обязан отпустить его в отпуск (авансом). Более того, если продолжительность отпуска на работе по-совместительству полагается меньше по сроку, нежели по основному месту работы, то в таком случае работодатель по просьбе работника должен предоставить его отпуск без сохранения заработной платы такой же продолжительностью. статья 286 ТК РФ Работники, прервавшие свой отпуск по требованию работодателя Отозвать работника из отпуска можно только с его на это согласия. Неиспользованные части отпуска в таком случае предоставляются работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года или на следующий год. статья 125 ТК РФ Участники боевых действий или инвалиды войн Отпуск предоставляется в любое время. пп. 17 п. 1 ст. 14, ст. 16 Федерального закона РФ «О ветеранах» от 12.01.1995 г. №5-ФЗ Супруги военнослужащих Отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга. п. 11 ст. 11 Федерального закона РФ «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998 № 76-ФЗ Родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. статья 262.1 ТК РФ Граждане, награжденные «Герой труда» или «Герой России» Отпуск предоставляется в любое время. п. 3 ст. 8 Федерального закона РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 № 4301-1 Отец и мать, у которых 3 и более детей до 12 лет Отпуск предоставляется в любое время. статья 262.2 ТК РФ

Источник: 26-2.ru