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Похоронили погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября

14:35 20.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: ВКонтакте
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29-летний Илья Боровиков работал заместителем гендиректора ПО «Сиббиофарм». На пассажирском сидении в момент страшной аварии была его жена, которая сейчас в тяжелом состоянии лежит в реанимации.

Похоронили погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX 8 в Бердске 19 ноября
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похоронили погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX 8 в Бердске 19 ноября

Похоронили погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноябряУмер в поезде лидер движения «Новая Россия» Никита ИсаевЕщё 91 новостей

19 ноября в Бердске похоронили Илью Боровикова, погибшего в страшной аварии на трассе Р-256. Он, житель Бердска, родившийся 23 февраля 1990 года и окончивший НГПУ в 2013-м, работал заместителем генерального директора ПО «Сиббиофарм» по внешнеэкономической деятельности. На свою страничку во «ВКонтакте» Илья заходил 17 ноября в 10.22 — за полтора часа до смерти. После этого нет никакой информации.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября примерно в 12.00 на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на пассажирском сидении находилась его супруга. Сейчас она в очень тяжелом состоянии находится в реанимации бердской ЦГБ. Детей у них не было.

«Сиббиофарм» оказал помощь в организации похорон семье Ильи Боровикова.

— Я представить себе не могу, как такой молодой человек, прекрасный специалист погиб. Он год у нас отработал. Был очень умный, интеллигентный, любопытный — всегда спрашивал, что непонятно. Мог поспорить, если не согласен. К нему никогда никаких претензий не было. Только добрым словом можем вспомнить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» гендиректор ПО «Сиббиофарм» Михаил Ефимов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара зажало в салоне. Он скончался моментально после мощного удара.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП.

Илью Валерьевича похоронили на бердском кладбище.

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От редакции

Выражаем соболезнования

Аноним, 19 ноября 2019 13:11
Очень жаль парня.горе для всей семьи.берегите себя и своих близких.
igk63, 19 ноября 2019 14:37
А почему так много информации о в принципе"рядовом" для НСО происшествии?
Махмуд, 19 ноября 2019 15:56
Действительно, в наблюдательности вам просто нет равных.
Аноним, 19 ноября 2019 17:26
При чем тут НСО? Житель Бердска, Курьер - тоже бердская газета.
Слава богу аварии со смертельным исходом в нашем городе не каждый день происходят.
Аноним, 19 ноября 2019 14:57
Наши искренние соболезнования родным Ильи. Страшно, когда жизнь обрывается на взлете. Одно неосторожное, необдуманное действие - и в одну секунду так много горя. Пожалуйста, дети, помните, что вы нужны своим близким! А девочке от всей души желаю поправиться.
житель Бердска, 19 ноября 2019 20:45
Хорошая должность, машина, зачем правила соблюдать......
Нужно головой раньше было думать, .....
.......
житель Бердска, 19 ноября 2019 20:55
Последствие нарушения ПДД, с Агролеса нельзя налево в Искитим. Итог известен.
Аноним, 19 ноября 2019 22:35
Насколько я понял он Колорлона, в направлении Искитима выхеал. Там дорога примыкает градусов 30-40, видимо скорость была высокая, и его на инерции сильно занесло на встречку. А там МАН
Аноним, 19 ноября 2019 21:43
Отца жалко.не так давно жену похоронил и вот сына хоронит.
житель Бердска, 19 ноября 2019 21:45
Хорошо хоть не в Бердске на остановке...
Аноним, 19 ноября 2019 21:57
Какой парень погиб! Что за горе-то! Как страшно терять детей!
Поросёнок Пётр, 20 ноября 2019 01:18
Ты молод, успешен, состоятелен, но, законам физики и ПДД на это плевать, помните про это!
Аноним, 20 ноября 2019 11:24
понятно горе...соболезнование родным((( но пора бы уже убрать эту информацию с главной странице.
Крепкий хозяйственник, 20 ноября 2019 15:05
Пора бы уже установить разделительные блоки в районе Агролеса-Колорлона и запретить повороты через полосу. Пусть Агролесовцы едут до Веги и там на светофоре разварачиваются. Ради сотен человеческих жизней - потерпят лишние 5 км.
Аноним, 20 ноября 2019 11:24
Трасса от бердска до Алтайского края это минное поле

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