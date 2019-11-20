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Выиграла в региональном конкурсе «Время открытий» команда сирот из Бердска

09:00 20.11.2019 Фото: berdsk.nso.ru
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В детском лагере имени Володи Дубинина состоялся финал ежегодного областного конкурса для детей и подростков из замещающих семей. Из семи команд юные бердчане по праву заняли первое место.

Выиграла в региональном конкурсе Время открытий команда сирот из Бердска
Команда юных бердчан «Теплый дом» заняла первое место

В детском лагере имени Володи Дубинина состоялся финал ежегодного областного конкурса для детей и подростков из замещающих семей «Время открытий».

Конкурс проходит уже в третий раз. После отборочных заочных туров в финал вышли семь команд из г. Бердска, Карасукского, Мошковского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Черепановского районов. В финале за звание лучшей команды встретились порядка 70 ребят в возрасте от 11 до 18 лет. В состав команд вошли подростки, воспитывающиеся в замещающих семьях, а также их одноклассники.

Среди финальных заданий – социальная акция с демонстрацией созданных ребятами познавательных и исследовательских видеороликов «Наука в массы». Специально для конкурса команды подготовили тематические выпуски газет с предложениями по развитию муниципалитетов «Перспектива района». Организаторы подготовили для ребят увлекательные квесты, где участники смогли продемонстрировать свои знания в области физики, химии, астрономии, а также логическое мышление.

Как отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, вопросы жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в приоритете социальной политики региона. Министерством совместно с центром развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуются проекты, в рамках которых апробируются и выявляются эффективные комплексные программы социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей с учетом возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей.

По итогам конкурсных заданий первое место – у команды бердчан «Теплый дом», на втором месте – команда «Молодежь 21 века» из Мошковского района, на третьем месте – ребята из команды «Покорители скуки» из Черепановского района.

О реализации программы сопровождения замещающих семей: http://mtsr.nso.ru/news/8753

Источник: berdsk.nso.ru

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