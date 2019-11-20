Кинул с отдыхом детей и их родителей турагент «Аквамарин» под именем «Пегаса» в Бердске

Клиенты, которых нельзя назвать доверчивыми, до последнего верили, что деньги за путевки им вернут. Но кто-то так и остался без отдыха, кто-то повторно приобрел путевки. В кредит.

Десятки обманутых туристов копили деньги на туры на море, а в итоге остались без того и другого

Лишил отпуска и разбил мечты десятков туристов турагент из Бердска. Прикрываясь известной франшизой «Пегас» и втираясь в доверие клиентов, он обманул на значительные суммы туристов из разных городов России, в том числе и Москвы.

Похитил три дня общения с сыном

Бердчанин Вадим Мансурович 18 лет не виделся с сыном, так как тот живет в Америке. В этом году они наконец-то решили встретиться. Сын бердчанина не мог приехать в Россию. Единственной оптимальной точкой для встречи оказалась Турция. В Анталии решили встретиться не только сын с отцом, но и их близкие родственники из Нижневартовска, Уфы, Свердловска. К тому же, в Анталии постоянно проживает еще одна их родственница. Договорились съехаться на определенную дату. Турецкая родня подобрала недорогой отель, куда все приехавшие должны были поселиться.

Бердчанину подсказали, что можно обратиться в «Пегас туристик», там была путевка по привлекательной цене, которая и нужна была Вадиму Мансуровичу. Турфирма подтвердила, что данный тур есть. И в Бердске есть их филиалы.

— Я тогда в нюансах не разбирался. «Пегас» так «Пегас». Данную организацию нашел по 2 ГИС, позвонил по указанному телефону и приехал в офис, расположенный в доме №28 по ул. Ленина. Встретился с мужчиной, который представился как директор фирмы «Аквамарин» Сергей Скрябин. Я объяснил ситуацию, что очень важно улететь в Турцию в определенное время, еду на встречу с сыном, съезжаются все родственники. И потому никаких нюансов быть не должно. Скрябин меня уверил, что все будет в порядке, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Мансурович.

В этот же день бердчанин полностью оплатил тур. Отдал турагенту 38 400 рублей. Тогда Вадиму не показалось странным, что когда он предложил оплатить путевку по безналу, в офисе был кассовый аппарат, Скрябин сказал, что у них нет связи.

Вылет в Анталию предполагался 2 октября и Скрябин сказал клиенту, что он должен прийти к нему за три дня до отлета, чтобы получить все необходимые документы.

— Мне нужна была именно эта путевка, именно в этот отель, именно на это время, — вздохнул Вадим Мансурович.

Но бердчанин решил позвонить заранее. Директор «Аквамарина» уверил его, что все в порядке. Вадим спросил его номер тура, но Скрябин ответил, что не может назвать его, так как не находится в офисе. Мол, сообщит об этом позже.

Но когда в 2ГИС появился отзыв, что фирма занимается мошенничеством, Вадим Мансурович позвонил родственнице в Анталию и попросил ее сходить в отель и спросить, забронирован ли номер на его имя. Оказалось, что нет. Но Скрябин уверил, что номер забронирован на фирму, а не клиента. Вскоре все номера, по которым можно было связаться с директором «Аквамарина», перестали отвечать.

Бердчанин отправился в офис «Пегаса». А офиса нет. Вывесок нет. В магазине, который находился рядом, сказали, что хозяин офиса съехал еще днем.

Вскоре выяснил, что есть целое сообщество обманутых Скрябиным. Некоторые уже подали заявление в бердский отдел полиции.

Вадиму Мансуровичу все же удалось слетать в Анталию, правда, с опозданием в три дня.

— Мне даже не за деньги обидно. Я когда звонил последний раз, спрашивал, не сорвется ли поездка. Мне обидно за другое: он знает человеческую ситуацию и так по-свински поступает. Я купил бы другую путевку, лишь бы совпали даты. В итоге сын прилетает раньше, я прилетаю позже. У меня украли три дня. И эти три дня я Скрябину не прощу, — подчеркнул бердчанин.

Вадим Мансурович написал заявление в отдел МВД с просьбой привлечь Скрябина к уголовной ответственности.

У меня дети прыгают по чемоданам!

Жительница Искитима Галина заблаговременно запланировала свой отпуск с детьми, мамой-пенсионеркой и подругой, также имеющей двух деток. Группой в семь человек они решили отправиться осенью в Турцию.

В конце мая Галина обратились в искитимскую и бердскую фирмы «Пегас» с намерением забронировать тур. Через несколько дней, первым, позвонил Сергей Скрябин и предложил отель, который Галину устроил, в том числе и по цене. Договорились о встрече. Приехала в Бердск, все, как положено: оранжевые стены, атрибутика «Пегаса». Позже выяснилось, что у него эту франшизу забрали давно, а вот атрибутика осталась, отметила Галина.

Скрябин у Галины при первой встречи вызвал доверие. Она внесла предоплату сразу, а в конце июня — отдала все остальные деньги за путевки. Всего 232 тыс. рублей.

В сентябре в СМИ появилась статья, что туристы, покупавшие тур у Скрябина, не смогли улететь в отпуск. Галина сразу же позвонила ему и попросила предоставить номер заявки. Он стал говорить, что понимает, почему она опасается. И объяснил, что произошел форс-мажор — счета с большой суммой денег заблокировали. Уверил, что у Галины все будет в порядке.

Вскоре Галине позвонил мужчина, представившейся Александром из Ростова. Он рассказал, что заказывал путевку у Скрябина и не смог улететь в отпуск. Поехал к нему в офис и увидел заявку, сфотографировал ее, там были данные Галины. Позвонил, чтобы предупредить, что, возможно, и она не сможет отправиться на отдых.

Галина опять позвонила Скрябину и тот заверил, ее, что за три дня до вылета в Турцию выдаст ей все документы.

— Ему трудно было не поверить. Он психолог от Бога, — уверила Галина.

Но за неделю до поездки директор «Аквамарина» перестал отвечать на звонки.

— Я пишу сообщение: у меня дети на чемоданах прыгают. Вы хоть свяжитесь со мной. За три дня до вылета он мне пишет: «Галина, напишите мне номер счета, чтобы я мог вернуть деньги за путевку». Больше не было ни звонков, ни сообщений, ни денег. Ладно, моя дочь — она понимает, что случилось. А младший, которому 6 лет, мечтал полетать на самолете, увидеть море. И до сих пор говорит мне, что я ему обещала показать самолет и море. Мы взяли в кредит путевки. У меня сердце разрывалось: как я могу ребенка обманывать? Летим 30 ноября в Таиланд.

По словам Галины, Скрябин обманул не только жителей Искитима и Бердска. География широк — здесь и Москва, и Ростов, и Новосибирск, и другие города. Как она слышала, москвичей «Аквамарин» кинул на 800 тыс. рублей.

Жительница Искитима звонила в кол-центр «Пегаса», где ей сказали, что Скрябин уже давно не работает под их франшизой.

Галина в числе первых подала заявление в полицию на директора «Аквамарина».

Материалы рассматривают следователи СК

В Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области подтвердили, что 29 сентября 2019 года в отдел МВД по Бердску поступило заявление от Вадима Мансуровича Б. 29 октября материал проверки по данному заявлению передан в следственный отдел по городу Бердску СК России по Новосибирской области для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ. В отдел МВД России по городу Бердску поступило несколько заявлений от граждан по аналогичным фактам, которые также переданы с следственный отдел по Бердску СУ СК России по новосибирской области для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, — прим. ред.).

Турагенты-мошенники

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане не впервые становятся жертвами мошенников-турагентов. В Бердском городском суде 19 января 2018 года огласили приговор Дарье Сафиной — бывшему директору турфирмы «Старт». Ее признали виновной в 49 эпизодах мошенничества. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивался в 3,5 млн рублей.

В подобную ситуацию попали в 2014 году бердчане, купившие путевки в турфирме «Бета-Тур», которая не оправдала ожиданий своих клиентов. Ее хозяйка Ирина Бессолова присвоила 713 тыс. рублей, которые ей передали путешественники. Она избежала тюремного заключения, но деньги вернула далеко не всем.