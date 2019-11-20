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Красота / Общество

Почему с возрастом растет живот?

10:25 20.11.2019 Фото: pxhere.com
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С возрастом особенно заметно становится накопление внутреннего жира в брюшной полости. Это так называемый брюшной, или висцеральный, жир, который может быть опасен.

Почему с возрастом растет живот?

По мере старения способность организма сжигать жир уменьшается, и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов

Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. 
По мере старения способность организма сжигать жир уменьшается, и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов. Особенно заметно накопление внутреннего жира в брюшной полости. Это так называемый брюшной, или висцеральный, жир. Его избыток приводит к ожирению, диабету второго типа, воспалительным заболеваниям.
Ученые из США и Германии под руководством Виша Дип Диксит, профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины, обнаружили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире неожиданно начинают разрастаться, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления.
По мнению авторов статьи, у молодого организма при попадании в организм инфекции В-клетки увеличиваются, а потом, после того как инфекция побеждена, снова сокращаются до исходного размера. С возрастом они перестают уменьшаться и остаются в брюшном жире, что приводит к ожирению и хроническому воспалению.
«Это вызывает предрасположенность к диабету и нарушению обмена веществ», — говорит Диксит.
Исследователи выяснили, что жировые В-клетки разрастаются, получая сигналы от близлежащих макрофагов. Кроме того, они обнаружили, что, уменьшая сигнал макрофагов и удаляя жировые клетки, можно обратить вспять процесс экспансии В-клеток и защитить организм от возрастных заболеваний обмена веществ.
Для лечения некоторых видов рака уже используются препараты, которые нейтрализуют В-клетки. Ученые считают, что нужно проверить эффективность воздействия этих препаратов на плохо работающие жировые В-клетки. Это может открыть новые возможности для улучшения качества жизни и здоровья пожилых людей, снизить уровень таких возрастных заболеваний обмена веществ, как диабет 2-го типа и атеросклероз.
Первый шаг в этом направлении уже сделан. Вещество цитокин IL-1B, снижающее экспрессию белков, управляющих ростом В-клеток, уже используется в препаратах для защиты от сердечных заболеваний.
«Нужно изучить, может ли этот препарат снизить рост В-клеток в брюшном жире у пожилых людей», — говорит Диксит.
Источник: РИА Новости
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